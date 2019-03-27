Погба захотел получать больше всех в «Реале»

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

26-летний француз рассчитывает зарабатывать 16 миллионов евро в год.

Читайте также «Манчестер Юнайтед» намерен отклонить все предложения по трансферу Погба «Манчестер Юнайтед» намерен отклонить все предложения по трансферу Погба

При этом нынешний оклад француза составляет 10 миллионов евро. Контракт Погба с английским клубом истекает в 2021 году. Оклад самого высокооплачиваемого игрока Реала валлийца Гарета Бэйла — чуть больше 14 миллионов евро в год.

20 марта сам футболист положительно высказался относительно игры за «Реал». Погба назвал выступления в стане сливочных мечтой для любого игрока.

Хавбек вернулся в «Манчестер Юнайтед» в 2016 году. Трансфер Погба из «Ювентуса» обошелся англичанам в рекордные на тот момент 105 миллионов евро. Будучи в системе английского клуба с 2009 года, в 2012 игрок не стал продлевать соглашение с «Юнайтед» и перешел в стан «старой синьоры» на правах свободного агента.