Сульшер официально возглавит «Манчестер Юнайтед» в течение недели

По информации источника, назначение норвежского специалиста может произойти на этой неделе.

В декабре 2018 года пост наставника оставил португальский специалист Жозе Моуринью . Ему на замену временно пришел Сульшер, являющийся бывшим игроком «красных дьяволов».

Под руководством норвежца «Манчестер Юнайтед» участвовал уже в девятнадцати матчах, из которых в четырнадцати одержал победу. Также «манкунианцы» вышли в ¼ финала Лиги Чемпионов, обыграв по сумме двух встреч французский «Пари Сен-Жермен».