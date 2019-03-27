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13:20 (мск), источник: Газета.Ру

Сульшер официально возглавит «Манчестер Юнайтед» в течение недели

Исполняющий обязанности главного тренера английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер вскоре официально возглавит команду, сообщает AS.

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По информации источника, назначение норвежского специалиста может произойти на этой неделе.

В декабре 2018 года пост наставника оставил португальский специалист Жозе Моуринью. Ему на замену временно пришел Сульшер, являющийся бывшим игроком «красных дьяволов».

Под руководством норвежца «Манчестер Юнайтед» участвовал уже в девятнадцати матчах, из которых в четырнадцати одержал победу. Также «манкунианцы» вышли в ¼ финала Лиги Чемпионов, обыграв по сумме двух встреч французский «Пари Сен-Жермен».

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