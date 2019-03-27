Умер Бернард Хэлфорд
Умер почетный президент «Манчестер Сити» Бернард Хэлфорд.
Умер почетный президент «Манчестер Сити» Бернард Хэлфорд.
По информации на официальном сайте английского клуба, пожизненный глава команды скончался в возрасте 77 лет.
«Это печальная новость. Для меня было честью и привилегией встретиться с ним и поговорить о футболе, я был поражен его знаниями о клубе. Он великий человек, но также он великий футбольный человек, который полностью понимал игру на всех уровнях», — поделился эмоциями главный тренер команды Хосеп Гвардиола.
Хэлфорд стал секретарем «горожан» в 1972 году и проработал на этом посту почти 40 лет. В 2006 году его включили Зал славы «Манчестер Сити» и он стал единственным не футболистом, который был удостоен этой чести. В 2010 году ему дали звание почетного президента «Манчестер Сити».