Умер Бернард Хэлфорд

По информации на официальном сайте английского клуба, пожизненный глава команды скончался в возрасте 77 лет.

«Это печальная новость. Для меня было честью и привилегией встретиться с ним и поговорить о футболе, я был поражен его знаниями о клубе. Он великий человек, но также он великий футбольный человек, который полностью понимал игру на всех уровнях», — поделился эмоциями главный тренер команды Хосеп Гвардиола.