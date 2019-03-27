Румас: Футболом в Беларуси занимаются более 380 тыс. человек

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Сергей Румас отметил, что УЕФА высоко оценивает уровень развития массового футбола в Беларуси. В частности, в прошлом году белорусский проект «Папа, мама, я — футбольная семья» был признан лучшим в Европе. В июле в Минске впервые пройдет симпозиум УЕФА по массовому футболу. Подобные мероприятия с участием всех европейских стран проходят раз в три года, и проведение этого форума в белорусской столице говорит о признании заслуг АБФФ, подчеркнул он.

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Подводя итоги работы футбольной федерации в 2011—2018 годах, глава АБФФ отметил ряд негативных аспектов. В частности, совместно с правоохранительными органами были выявлены договорные матчи. По итогам этой работы в отношении участников «договорняков» были возбуждены уголовные дела.

Что касается выступления национальной сборной Беларуси, то она играет неровно. В прошлом сезоне подопечные Игоря Криушенко успешно провели первый этап Лиги наций, вышли в полуфинал и получили путевку в лигу D. Начало отбора на Евро-2020 белорусские футболисты провели неудачно, проиграв два матча подряд.

Сергей Румас отметил, что он давно сообщил о своем решении покинуть пост главы АБФФ, и пожелал новому руководству, которое будет избрано сегодня, успехов в деле дальнейшего развития белорусского футбола. Он также поблагодарил коллег за 8-летнюю совместную работу.