Новым председателем Белорусской федерации футбола избран Владимир Базанов

Владимир Базанов сменил на посту руководителя футбольной федерации Сергея Румаса , который возглавлял ее с 2011 года.

Новому главе 61 год, он был кадровым военным, служил в Афганистане. Сейчас Владимир Базанов является заместителем председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания.