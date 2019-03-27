Новым председателем Белорусской федерации футбола избран Владимир Базанов
27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем ассоциации «Белорусская федерация футбола» избран Владимир Базанов. За него проголосовали участники
27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем ассоциации «Белорусская федерация футбола» избран Владимир Базанов. За него проголосовали участники
Владимир Базанов сменил на посту руководителя футбольной федерации Сергея Румаса, который возглавлял ее с 2011 года.
Новому главе 61 год, он был кадровым военным, служил в Афганистане. Сейчас Владимир Базанов является заместителем председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания.
В суверенной истории Беларуси футбольной федерацией также руководили Евгений Шунтов (1989−1998), Григорий Федоров (1998−2003), Геннадий Невыглас (2003−2011).