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15:07 (мск), источник: БЕЛТА

Новым председателем Белорусской федерации футбола избран Владимир Базанов

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем ассоциации «Белорусская федерация футбола» избран Владимир Базанов. За него проголосовали участники отчетно-выборной конференции АБФФ, которая сегодня проходит в минском Доме футбола, передает корреспондент БЕЛТА.

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Владимир Базанов сменил на посту руководителя футбольной федерации Сергея Румаса, который возглавлял ее с 2011 года.

Новому главе 61 год, он был кадровым военным, служил в Афганистане. Сейчас Владимир Базанов является заместителем председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания.

В суверенной истории Беларуси футбольной федерацией также руководили Евгений Шунтов (1989−1998), Григорий Федоров (1998−2003), Геннадий Невыглас (2003−2011).

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