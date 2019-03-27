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14:25 (мск), источник: Р-Спорт

Сульшер: Санчес из-за травмы не поможет МЮ до конца апреля

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес из-за травмы не вернется до конца апреля, сообщает официальный сайт манкунианцев со ссылкой на слова исполняющего обязанности главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера.

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Источник: Reuters

Санчес повредил связки правого колена в матче чемпионата Англии с «Саутгемптоном» 2 марта. Ранее физиотерапевт сборной Чили Педро Оньяте заявлял, что Санчес может пропустить от шести до восьми недель.

Также у «МЮ» травмированы защитники Эрик Байи и Люк Шоу.

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