Сульшер: Санчес из-за травмы не поможет МЮ до конца апреля
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес
Санчес повредил связки правого колена в матче чемпионата Англии с «Саутгемптоном» 2 марта. Ранее физиотерапевт сборной Чили Педро Оньяте заявлял, что Санчес может пропустить от шести до восьми недель.
Также у «МЮ» травмированы защитники Эрик Байи и Люк Шоу.