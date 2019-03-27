Базанов: Белорусскому футболу нужен новый импульс
27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитию футбола в Беларуси нужно придать новый импульс, основное внимание следует уделить
27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитию футбола в Беларуси нужно придать новый импульс, основное внимание следует уделить
По мнению главы АБФФ,
Говоря о футболе высших достижений, председатель АБФФ отметил, что белорусские болельщики заждались хороших результатов от национальной сборной и клубов, которые, за исключением борисовского БАТЭ, неудачно выступают в европейских кубковых турнирах. По его мнению, национальная сборная должна бороться за выход в финальные стадии
Что касается чемпионата Беларуси, то его уровень должен быть гораздо выше. Необходимо вернуть зрителей на трибуны стадиона, улучшить работу маркетинговых служб с тем, чтобы доходы футбольных клубов увеличивались.
Владимир Базанов считает, что за последние годы АБФФ сделала немало для развития футбольной инфраструктуры в стране, новое руководство намерено продолжить ее совершенствование, чтобы белорусский футбол вышел на качественно новый уровень.