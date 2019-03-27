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15:10 (мск), источник: БЕЛТА

Базанов: Белорусскому футболу нужен новый импульс

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитию футбола в Беларуси нужно придать новый импульс, основное внимание следует уделить детско-юношескому футболу. Об этом заявил новый председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола» Владимир Базанов сегодня на отчетно-выборной конференции этой организации в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

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По мнению главы АБФФ, детско-юношеский и массовый футбол является основой этой всенародно любимой игры. Руководство федерации будет помогать детским футбольным школам в дальнейшем развитии и подготовке будущих профессиональных футболистов. Необходимо стимулировать тренеров, работающих с детьми, чтобы юные игроки приходили в клубы хорошо подготовленными. Владимир Базанов подчеркнул, что в детских школах нужно готовить индивидуально сильных футболистов, а не стремиться любой ценой побеждать на детских турнирах. АБФФ совместно с Минспорта и Минобразования планирует решить вопрос о минимизации арендной платы за пользование тренировочными площадками для воспитанников детско-юношеских футбольных школ.

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Говоря о футболе высших достижений, председатель АБФФ отметил, что белорусские болельщики заждались хороших результатов от национальной сборной и клубов, которые, за исключением борисовского БАТЭ, неудачно выступают в европейских кубковых турнирах. По его мнению, национальная сборная должна бороться за выход в финальные стадии топ-турниров — чемпионатов мира и Европы. Молодежным командам также по силам выходить в решающие раунды крупнейших международных соревнований в своих возрастах.

Что касается чемпионата Беларуси, то его уровень должен быть гораздо выше. Необходимо вернуть зрителей на трибуны стадиона, улучшить работу маркетинговых служб с тем, чтобы доходы футбольных клубов увеличивались.

Владимир Базанов считает, что за последние годы АБФФ сделала немало для развития футбольной инфраструктуры в стране, новое руководство намерено продолжить ее совершенствование, чтобы белорусский футбол вышел на качественно новый уровень.

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