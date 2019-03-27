Базанов: Белорусскому футболу нужен новый импульс

По мнению главы АБФФ, детско-юношеский и массовый футбол является основой этой всенародно любимой игры. Руководство федерации будет помогать детским футбольным школам в дальнейшем развитии и подготовке будущих профессиональных футболистов. Необходимо стимулировать тренеров, работающих с детьми, чтобы юные игроки приходили в клубы хорошо подготовленными. Владимир Базанов подчеркнул, что в детских школах нужно готовить индивидуально сильных футболистов, а не стремиться любой ценой побеждать на детских турнирах. АБФФ совместно с Минспорта и Минобразования планирует решить вопрос о минимизации арендной платы за пользование тренировочными площадками для воспитанников детско-юношеских футбольных школ.

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Говоря о футболе высших достижений, председатель АБФФ отметил, что белорусские болельщики заждались хороших результатов от национальной сборной и клубов, которые, за исключением борисовского БАТЭ, неудачно выступают в европейских кубковых турнирах. По его мнению, национальная сборная должна бороться за выход в финальные стадии топ-турниров — чемпионатов мира и Европы. Молодежным командам также по силам выходить в решающие раунды крупнейших международных соревнований в своих возрастах.

Что касается чемпионата Беларуси, то его уровень должен быть гораздо выше. Необходимо вернуть зрителей на трибуны стадиона, улучшить работу маркетинговых служб с тем, чтобы доходы футбольных клубов увеличивались.