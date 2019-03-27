Текущие события
Футбол. Сборные
05:00
Мексика4
Парагвай2
Футбол. Сборные
05:00
Коста-Рика1
Ямайка0
Футбол. Сборные
03:00
Гондурас0
Эквадор0
Футбол. Сборные
03:00
Сальвадор2
Перу0
Футбол. Сборные
26.03
Гибралтар0
Эстония1
Футбол. Сборные
02:55
США1
Чили1
Все события
Фоторепортажи
12Алина Кабаева: где она сейчас?
12Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях
15:44 (мск), источник: Р-Спорт

«Манчестер Юнайтед» проведет предсезонные сборы в Сингапуре, Китае и Уэльсе

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» сыграет предсезонные матчи в Сингапуре, Китае и Уэльсе, сообщается на сайте английского клуба.

Наверх
Источник: AP 2019

«МЮ» встретится с итальянским «Интером» 20 июля в Сингапуре, затем отправится в Шанхай (Китай), где сыграет 25 июля с другим клубом английской премьер-лиги «Тоттенхэмом». На 3 августа в Кардиффе (Уэльс) у «красных дьяволов» запланирована еще одна встреча с «Миланом».

Ранее «Юнайтед» сообщил, что проведет предсезонные игры в Перте (Австралия) с местным «Перт Глори» 13 июля и «Лидс Юнайтед» 17 июля.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Реклама дороже, чем у Бузовой': сколько зарабатывают Медведева и Загитова
Если бы в керлинг играли в бикини: пикантные фото чемпионки России
СМИ: «Реал» продаст Бэйла по окончании сезона
UFC: Нурмагомедов будет защищать чемпионский титул в сентябре
СМИ: Моуринью станет тренером Головина в «Монако»
Панарин о КХЛ: Как во второй лиге станешь лучшим в мире?
Далеко до футболистов: сколько заработала Загитова
КХЛ не стала исключать клубы и планирует расширение
Месси и Суарес вернулись к тренировкам в общей группе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь