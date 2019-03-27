«Манчестер Юнайтед» проведет предсезонные сборы в Сингапуре, Китае и Уэльсе

«МЮ» встретится с итальянским «Интером» 20 июля в Сингапуре, затем отправится в Шанхай (Китай), где сыграет 25 июля с другим клубом английской премьер-лиги «Тоттенхэмом». На 3 августа в Кардиффе (Уэльс) у «красных дьяволов» запланирована еще одна встреча с «Миланом».