«Манчестер Юнайтед» проведет предсезонные сборы в Сингапуре, Китае и Уэльсе
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» сыграет предсезонные матчи в Сингапуре, Китае и Уэльсе, сообщается на сайте английского клуба.
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» сыграет предсезонные матчи в Сингапуре, Китае и Уэльсе, сообщается на сайте английского клуба.
«МЮ» встретится с итальянским «Интером» 20 июля в Сингапуре, затем отправится в Шанхай (Китай), где сыграет 25 июля с другим клубом английской
Ранее «Юнайтед» сообщил, что проведет предсезонные игры в Перте (Австралия) с местным «Перт Глори» 13 июля и «Лидс Юнайтед» 17 июля.