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16:12 (мск), источник: Р-Спорт

Месси и Суарес вернулись к тренировкам в общей группе

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Футболисты испанской «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес тренируются в общей группе, сообщается на странице клуба в Twitter.

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Месси пропустил контрольную игру сборной Аргентины с командой Марокко из-за проблем с пахом, травму он получил 22 марта в товарищеском матче со сборной Венесуэлы (1:3).

Суарес получил травму лодыжки 17 марта во встрече чемпионата Испании против «Бетиса» (4:1). Уругвайский форвард восстанавливался в расположении клуба и не ездил со сборной в Китай на товарищеский турнир.

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