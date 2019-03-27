Месси и Суарес вернулись к тренировкам в общей группе
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Футболисты испанской «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес тренируются в общей группе, сообщается на странице клуба в Twitter.
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Футболисты испанской «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес тренируются в общей группе, сообщается на странице клуба в Twitter.
Месси пропустил контрольную игру сборной Аргентины с командой Марокко
Суарес получил травму лодыжки 17 марта во встрече чемпионата Испании против «Бетиса» (4:1). Уругвайский форвард восстанавливался в расположении клуба и не ездил со сборной в Китай на товарищеский турнир.