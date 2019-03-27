Месси и Суарес вернулись к тренировкам в общей группе

Месси пропустил контрольную игру сборной Аргентины с командой Марокко из-за проблем с пахом, травму он получил 22 марта в товарищеском матче со сборной Венесуэлы (1:3).

Суарес получил травму лодыжки 17 марта во встрече чемпионата Испании против «Бетиса» (4:1). Уругвайский форвард восстанавливался в расположении клуба и не ездил со сборной в Китай на товарищеский турнир.