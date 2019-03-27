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18:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Варга: Ищем варианты работы для Венгера, он уже был готов тренировать в России

Известный агент Шандор Варга отметил, что бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, который является клиентом агентства Base Soccer Agency, был готов продолжить тренерскую деятельность в России.

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Источник: Reuters

«Клиентами нашего агентства являются многие топ-тренеры, в том числе и из восточной Европы. Например, Сергей Ребров, Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов. У нашего агентства где-то 400 клиентов. Среди них Венгер, Рэмзи, Томаш Кадар из киевского “Динамо”. Кстати, Венгеру мы сейчас ищем варианты продолжения карьеры, в том числе и в России. Он уже готов был сюда приехать», — сказал Варга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, 69-летний Венгер возглавлял «Арсенал» в течение 22 лет. Под его руководством лондонский клуб трижды становился чемпионом Англии, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а также дошёл до финала Лиги чемпионов. Венгер трижды признавался тренером года в Премьер-лиге. В сезоне-2003/04 «Арсенал» не потерпел ни одного поражения в чемпионате Англии.

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