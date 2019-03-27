«Бавария» готова заплатить за Кулибали свыше € 100 млн
«Бавария» нацелилась на защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Il Mattino.
«Бавария» нацелилась на защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Il Mattino.
По информации источника, мюнхенский клуб будет готов предпринять попытки подписать 27-летнего игрока неаполитанцев ближайшим летом. На его трансфер чемпион Германии планирует выделить € 110 млн.
В нынешнем сезоне Кулибали сыграл за «Наполи» 37 матчей, в них он отметился 2 результативными передачами. Минувшей осенью он подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до лета 2023 года.
Ранее Кулибали выступал за «Метц» и «Генк». В «Наполи» он перешёл летом 2014 года за € 7,75 млн. В составе сборной Сенегала футболист сыграл 31 матч, отличившись в них 1 забитым мячом.