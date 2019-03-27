«Бавария» готова заплатить за Кулибали свыше € 100 млн

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, мюнхенский клуб будет готов предпринять попытки подписать 27-летнего игрока неаполитанцев ближайшим летом. На его трансфер чемпион Германии планирует выделить € 110 млн.

В нынешнем сезоне Кулибали сыграл за «Наполи» 37 матчей, в них он отметился 2 результативными передачами. Минувшей осенью он подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до лета 2023 года.

Рыночная стоимость сенегальца оценивается в € 70 млн.