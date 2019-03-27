«Бавария» объявила о подписании контракта с Лукасом Эрнандесом

Соглашение немецкого клуба с 23-летним французским футболистом рассчитано на пять лет. Эрнандес официально станет игроком «Баварии» 1 июля 2019 года. Ранее сообщалось, что трансфер французского защитника обойдётся мюнхенскому клубу в € 80 млн.

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