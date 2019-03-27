«Бавария» объявила о подписании контракта с Лукасом Эрнандесом
Мюнхенская «Бавария» на официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником мадридского «Атлетико» Лукасом Эрнандесом.
Мюнхенская «Бавария» на официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником мадридского «Атлетико» Лукасом Эрнандесом.
Соглашение немецкого клуба с 23-летним французским футболистом рассчитано на пять лет. Эрнандес официально станет игроком «Баварии» 1 июля 2019 года. Ранее сообщалось, что трансфер французского защитника обойдётся мюнхенскому клубу в € 80 млн.
Также Эрнандес играет за национальную команду Франции с 2018 года.
«Бавария» набрала 60 очков в 26 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги.