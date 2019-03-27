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20:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» объявила о подписании контракта с Лукасом Эрнандесом

Мюнхенская «Бавария» на официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником мадридского «Атлетико» Лукасом Эрнандесом.

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Соглашение немецкого клуба с 23-летним французским футболистом рассчитано на пять лет. Эрнандес официально станет игроком «Баварии» 1 июля 2019 года. Ранее сообщалось, что трансфер французского защитника обойдётся мюнхенскому клубу в € 80 млн.

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Эрнандес выступает в составе основной команды «Атлетико» с 2014 года. В нынешнем сезоне французский защитник принял участие в 14 матчах за мадридский клуб в чемпионате Испании и забил гол.

Также Эрнандес играет за национальную команду Франции с 2018 года.

«Бавария» набрала 60 очков в 26 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги.

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