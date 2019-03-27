«Успехи “МЮ” при Сульшере — результат работы Моуринью»: Луи ван Гал отжег в интервью ВВС

Источник: AFP 2019

В середине марта Луи ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры. Он всегда был экстравагантным и эксцентричным менеджером со своим взглядом на футбол. Теперь, когда Луи не связывают никакие контрактные обязательства, он рассказал обо всем «по-чесноку» в интервью британскому BBC. Досталось многим.

О лучшей команде в Европе

«Люди думают, что “Барселона” — лучшая команда, но это не так. “Ливерпуль” и “Манчестер Сити” выглядят более командно, чем “Барса”. “Ливерпуль” даже более командный, чем “Сити”. По моей философии побеждать должна именно лучшая команда, но я надеюсь, что Лигу чемпионов возьмет “Ман Сити”. Они играют в самый лучший футбол».

О приходе в «Ман Юнайтед»

«Меня в то время звал “Тоттенхэм”, и он был бы лучшим выбором, потому что “Манчестер Юнайтед” был старой командой, и я понимал, что мне придется трансформировать ее. Был ли этот выбор неправильным? Может быть, но я следую своему сердцу. Я работал в командах номер один в Нидерландах, Германии, Испании и хотел поработать с командой номер один в Англии. У “МЮ” было семь игроков старше 30 лет, но мы смогли в первый год выйти в Лигу чемпионов, а во второй выиграли Кубок Англии. К сожалению, мы говорим о коммерческом, а не о футбольном клубе. Я говорил об этом с Фергюсоном, в последние годы работы у него были те же проблемы».

О скучном футболе

«Мой футбол был скучным? Почему? Может быть, это была скучная атакующая игра, но только потому, что соперник парковал автобус. В таком случае вы должны играть в более высоком темпе, что сложно, когда не имеешь игроков, которые тебе нужны. Уэйн Руни должен был стать десятым номером, так как ван Перси не подходил для такой роли в АПЛ. Руни был лучшим нападающим в нашем распоряжении, но “Манчестер Юнайтед” нужен лучший нападающий в мире».

Почему в «МЮ» провалился Ди Мария

«Анхель говорил, что я не дал ему заиграть в «Манчестер Юнайтед». Но можете проверить — я использовал его на всех позициях в атаке. И ни на одной из них он меня не убедил. Его проблема была не во мне, а в том, что он не справлялся с постоянным прессингом в АПЛ.

Также были трансферы Фалькао и Швайнштайгера, которые тоже не заиграли. Бастиана я пригласил, потому что мне нужен был капитан на поле. У него не получилось, но его оправдывает то, что он много пропустил из-за травмы. Также я хотел видеть в команде топ-форварда. Не буду перечислять фамилии, но когда у тебя не получается заполучить первый или второй вариант на рынке, приходится довольствоваться четвертым или пятым. Мы знали, что Фалькао травмирован, потому я сказал, что его надо только арендовать.

О «МЮ» Сульшера

«Пришедший после меня тренер (речь о Моуринью) поменял мою тактику на тактику «парковка автобуса и игра на контратаках». Нынешний тренер играет по тем же канонам. Единственная разница между ними — Сульшер побеждает. Изменения заметны, видно, что атмосфера в коллективе улучшилась. Также тренер изменил позицию Погба и поставил его туда, где он может играть важную роль.

Но сравнения этого «Манчестер Юнайтед» с командной Фергюсона неуместны. Это не та игра. Это оборонительный контратакующий футбол. Вам он может даже нравиться. Если вы считаете, что он более привлекателен, чем мой скучный атакующий футбол, о’кей. Но я так не считаю. Тем не менее, «МЮ» может выиграть Лигу чемпионов. Они играют от обороны и победить их очень тяжело. Но, нравится вам это или нет, это результат работы Моуринью.

Источник: AFP

О развитии талантов

«Как-то я прочитал цитату Моуринью, где он говорил, что я ставлю на молодых игроков только из-за необходимости. Это неправда. Я создаю эту необходимость. Многие тренеры, как Моуринью, не дают молодежи шанс. Жозе дает 5 минут, Сульшер — 10. Но это не шанс. Шанс — это 90 минут на поле. Когда твоя команда слишком опытная — это нехорошо. У вас появляется автопилот на игры. Вам всегда нужен полет фантазии, и молодые игроки дают его».

О себе и философии

«Все думают, что я нарцисс, но это не так. Я полная ему противоположность. СМИ любят меня, потому что я даю честные ответы. Сколько людей в футболе отвечают честно? Я никогда не лгу. Да, это может быть моя правда, но это все же правда.