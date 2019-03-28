Роналду прошел осмотр у врачей в Барселоне

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

34-летний форвард получил повреждение в отборочном матче Евро-2020 за сборную Португалии против Сербии (1:1).

По итогам обследования у Криштиану была диагностирована незначительная травма мышц-сгибателей правого бедра.

Футболист получил одобрение от «Ювентуса» по поводу осмотра у медиков в Барселоне. Уже сегодня он должен вернуться в Турин, где начнет курс восстановления.

Возможно, что Роналду не поможет своей команде в ближайших матчах серии А против «Эмполи», «Кальяри» и «Милана».

Источник — Football Italia

Смотрите также: Роналду вернулся в Мадрид и проиграл