Роналду прошел осмотр у врачей в Барселоне
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл в Барселону на консультацию врачей по поводу своей травмы.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл в Барселону на консультацию врачей по поводу своей травмы.
34-летний форвард получил повреждение в отборочном матче Евро-2020 за сборную Португалии против Сербии (1:1).
По итогам обследования у Криштиану была диагностирована незначительная травма
Футболист получил одобрение от «Ювентуса» по поводу осмотра у медиков в Барселоне. Уже сегодня он должен вернуться в Турин, где начнет курс восстановления.
Возможно, что Роналду не поможет своей команде в ближайших матчах серии А против «Эмполи», «Кальяри» и «Милана».
Источник — Football Italia
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