Текущие события
Футбол. Сборные
27.03
Коста-Рика1
Ямайка0
Футбол. Сборные
27.03
Мексика4
Парагвай2
Футбол. Премьер-лига
29.03
Крылья Советов
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
29.03
Хоффенхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
29.03
Кьево
Кальяри
Футбол. Зарубежный
29.03
Ренн
Лион
Все события
Фоторепортажи
15Самая горячая болельщица «Салавата»
18«Динамо» отступать некуда, ЦСКА мстит за Капризова
11:56 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду прошел осмотр у врачей в Барселоне

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл в Барселону на консультацию врачей по поводу своей травмы.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

34-летний форвард получил повреждение в отборочном матче Евро-2020 за сборную Португалии против Сербии (1:1).

По итогам обследования у Криштиану была диагностирована незначительная травма мышц-сгибателей правого бедра.

Футболист получил одобрение от «Ювентуса» по поводу осмотра у медиков в Барселоне. Уже сегодня он должен вернуться в Турин, где начнет курс восстановления.

Возможно, что Роналду не поможет своей команде в ближайших матчах серии А против «Эмполи», «Кальяри» и «Милана».

Источник — Football Italia

Смотрите также: Роналду вернулся в Мадрид и проиграл

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Еще не понимаю, сколько нужно заниматься сексом для здоровья». Откровения Елизаветы Туктамышевой
Самая преданная фанатка Месси. Ради него она совершила неожиданный поступок
«Барселона» приготовилась к продаже чемпиона мира
Загитову озадачил вопрос о мужчине мечты
ПСЖ готов платить Мбаппе более €40 млн в год
Игрок «Челси» согласовал условия личного контракта с «Реалом»
Экс-игрок сборной Англии объявил о завершении карьеры
Кто из постсоветских команд лучше всех стартовал в отборе к Евро
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь