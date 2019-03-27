«Актобе» внес в заявку на сезон лучшего бомбардира КПЛ-2018
Армянский полузащитник с бразильскими корнями Маркос Пиззелли внесен в заявку ФК «Актобе» на сезон премьер-лиги-2019, сообщает KazFootball.kz.
Армянский полузащитник с бразильскими корнями Маркос Пиззелли внесен в заявку ФК «Актобе» на сезон премьер-лиги-2019, сообщает KazFootball.kz.
По итогам прошлого сезона Пиззелли стал лучшим бомбардиром КПЛ с 18-ю забитыми мячами.
В начале января футболист продлил контракт с «Актобе» еще на год, однако клуб не спешил включать игрока в заявку
Напомним, что на «Актобе» был наложен трансферный бан с запретом на регистрацию новичков по причине невыплаты задолженностей по зарплате