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21:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» внес в заявку на сезон лучшего бомбардира КПЛ-2018

Армянский полузащитник с бразильскими корнями Маркос Пиззелли внесен в заявку ФК «Актобе» на сезон премьер-лиги-2019, сообщает KazFootball.kz.

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По итогам прошлого сезона Пиззелли стал лучшим бомбардиром КПЛ с 18-ю забитыми мячами.

В начале января футболист продлил контракт с «Актобе» еще на год, однако клуб не спешил включать игрока в заявку из-за тяжелой травмы, которую тот получил в октябре прошлого года, порвав крестообразные связки колена. Пиззелли был прооперирован и прошел курс реабилитации.

Напомним, что на «Актобе» был наложен трансферный бан с запретом на регистрацию новичков по причине невыплаты задолженностей по зарплате экс-игрокам.

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"Актобе" внес в заявку на сезон лучшего бомбардира КПЛ-2018
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