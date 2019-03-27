«Актобе» внес в заявку на сезон лучшего бомбардира КПЛ-2018

В начале января футболист продлил контракт с «Актобе» еще на год, однако клуб не спешил включать игрока в заявку из-за тяжелой травмы, которую тот получил в октябре прошлого года, порвав крестообразные связки колена. Пиззелли был прооперирован и прошел курс реабилитации.