Текущие события
Футбол. Сборные
27.03
Коста-Рика1
Ямайка0
Футбол. Сборные
27.03
Мексика4
Парагвай2
Футбол. Премьер-лига
29.03
Крылья Советов
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
29.03
Хоффенхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
29.03
Кьево
Кальяри
Футбол. Зарубежный
29.03
Ренн
Лион
Все события
Фоторепортажи
15Самая горячая болельщица «Салавата»
18«Динамо» отступать некуда, ЦСКА мстит за Капризова
11:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом»

Вингер «Челси» Эден Азар может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Tuttomercatoweb.

Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, 28-летний игрок и мадридский клуб достигли полного согласия по условиям личного контракта. На «Сантьяго Бернабеу» бельгиец будет получать 15 миллионов евро в год без учёта бонусов. Чтобы закрыть трансфер, который оценивается в € 90−100 млн, «сливочным» нужно будет согласовать переход футболиста с «Челси».

В нынешнем сезоне на клубном уровне Азар сыграл 39 матчей. В них он отметился 16 результативными ударами и 11 голевыми передачами. В «Челси» перешёл летом 2012 года из «Лилля». За него «пенсионеры» заплатили € 35 млн. В составе сборной Бельгии Азар сыграл 100 игр, забив в них 30 мячей.

Смотрите также: Сборная России проиграла бельгийцам

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная болельщица, которая раздевается после побед "Салавата"!
Великолепная подруга звёздного форварда Английской Премьер-Лиги!
«Барселона» приготовилась к продаже чемпиона мира
Загитову озадачил вопрос о мужчине мечты
ПСЖ готов платить Мбаппе более €40 млн в год
Роналду прошел осмотр у врачей в Барселоне
Экс-игрок сборной Англии объявил о завершении карьеры
Кто из постсоветских команд лучше всех стартовал в отборе к Евро
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь