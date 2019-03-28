Источник: Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом»

По информации источника, 28-летний игрок и мадридский клуб достигли полного согласия по условиям личного контракта. На «Сантьяго Бернабеу» бельгиец будет получать 15 миллионов евро в год без учёта бонусов. Чтобы закрыть трансфер, который оценивается в € 90−100 млн, «сливочным» нужно будет согласовать переход футболиста с «Челси».