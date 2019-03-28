Матч чемпионата Франции «Сент-Этьен» — «Ним» перенесен из-за протестов
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Матч 30-го тура чемпионата Франции по футболу между «Сент-Этьеном» и «Нимом» перенесен на 1 апреля
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Матч 30-го тура чемпионата Франции по футболу между «Сент-Этьеном» и «Нимом» перенесен на 1 апреля
Изначально игра должна была состояться в
Масштабные протесты «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
С началом протестов «желтых жилетов» в календарь лиги 1 регулярно вносятся изменения, так как эти акции полностью мобилизуют французскую полицию, в результате чего правоохранителям не хватает сил на обеспечение безопасности во время проведения футбольных матчей.