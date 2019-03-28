Определились все пары 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу

Участниками этой стадии турнира стали 12 клубов премьер-лиги сезона-2019 и четыре победителя групп предварительного этапа турнира — «Алтай», «Академия Оңтүстік», «Аксу» и «Каспий».

Матчи 1/8 финала пройдут 10 апреля и будет состоять из одной игры для каждой пары команд. В случае невыявления победителя в основное время, назначаются два дополнительных тайма по 15 минут, а далее при ничейном исходе — серия послематчевых пенальти.