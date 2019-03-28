Текущие события
Футбол. Сборные
27.03
Коста-Рика1
Ямайка0
Футбол. Сборные
27.03
Мексика4
Парагвай2
Футбол. Премьер-лига
29.03
Крылья Советов
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
29.03
Хоффенхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
29.03
Кьево
Кальяри
Футбол. Зарубежный
29.03
Ренн
Лион
Все события
Фоторепортажи
15Самая горячая болельщица «Салавата»
18«Динамо» отступать некуда, ЦСКА мстит за Капризова
12:15 (мск), источник: Vesti.kz

Определились все пары 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу

Сегодня, 28 марта, в штаб-квартире ПФЛК (Профессиональная футбольная лига Казахстана) состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу сезона-2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

Участниками этой стадии турнира стали 12 клубов премьер-лиги сезона-2019 и четыре победителя групп предварительного этапа турнира — «Алтай», «Академия Оңтүстік», «Аксу» и «Каспий».

Читайте также
ПФЛК представила проект календаря футбольного сезона-2019 в Казахстане

Все пары 1/8 финала выглядят так:

«Каспий» — «Кайрат»
«Алтай» — «Астана»
«Тараз» — «Шахтер»
«Академия Оңтүстік» — «Кайсар»
«Актобе» — «Иртыш»
«Окжетпес» — «Ордабасы»
«Атырау» — «Жетысу»
«Аксу» — «Тобол».

Матчи 1/8 финала пройдут 10 апреля и будет состоять из одной игры для каждой пары команд. В случае невыявления победителя в основное время, назначаются два дополнительных тайма по 15 минут, а далее при ничейном исходе — серия послематчевых пенальти.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Казахский король идет за британской короной". Коточигов проведет бой в Лондоне
«Барселона» приготовилась к продаже чемпиона мира
Загитову озадачил вопрос о мужчине мечты
ПСЖ готов платить Мбаппе более €40 млн в год
Роналду прошел осмотр у врачей в Барселоне
Игрок «Челси» согласовал условия личного контракта с «Реалом»
Экс-игрок сборной Англии объявил о завершении карьеры
Кто из постсоветских команд лучше всех стартовал в отборе к Евро
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь