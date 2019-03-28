Определились все пары 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу
Сегодня, 28 марта, в
Сегодня, 28 марта, в
Участниками этой стадии турнира стали 12 клубов
Все пары 1/8 финала выглядят так:
«Каспий» — «Кайрат»
«Алтай» — «Астана»
«Тараз» — «Шахтер»
«Академия Оңтүстік» — «Кайсар»
«Актобе» — «Иртыш»
«Окжетпес» — «Ордабасы»
«Атырау» — «Жетысу»
«Аксу» — «Тобол».
Матчи 1/8 финала пройдут 10 апреля и будет состоять из одной игры для каждой пары команд. В случае невыявления победителя в основное время, назначаются два дополнительных тайма по 15 минут, а далее при ничейном исходе — серия послематчевых пенальти.