Сидельников подал в суд на «Актобе» и потребовал 25 миллионов
Бывший голкипер сборной Казахстана по футболу Андрей Сидельников подал в суд на свой бывший клуб «Актобе». Об этом сообщает «Диапазон».
Бывший голкипер сборной Казахстана по футболу Андрей Сидельников подал в суд на свой бывший клуб «Актобе». Об этом сообщает «Диапазон».
Иск вратаря рассматривается в горсуде. Сумма его исковых требований — 25 миллионов 592 тысячи тенге. Это долг по заработной плате, пеня за просрочку и компенсация за неиспользуемый трудовой отпуск.
В составе ФК «Актобе» Сидельников трижды выигрывал чемпионат Казахстана и по два раза был серебряным и бронзовым призером. Карьеру игрока он завершил в январе 2018 года.
Свою профессиональную карьеру Сидельников начал в 1997-м году в московском «Спартаке», воспитанником которого являлся. В казахстанской
Отметим, что Сидельников не единственный, кто имеет претензии к бывшему клубу. Так, в феврале ФИФА сняла с «Актобе» шесть очков
Позже федерация вновь вынесла наказание «Актобе» за долги перед бывшим форвардом Неманьей Николичем, который в 2016 году отметился одной голевой передачей в пяти матчах КПЛ. Таким образом, «красно-белые» на данный момент занимают последнее место в таблице, имея в пассиве «-12» очков.