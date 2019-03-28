Сидельников подал в суд на «Актобе» и потребовал 25 миллионов

Иск вратаря рассматривается в горсуде. Сумма его исковых требований — 25 миллионов 592 тысячи тенге. Это долг по заработной плате, пеня за просрочку и компенсация за неиспользуемый трудовой отпуск.

В составе ФК «Актобе» Сидельников трижды выигрывал чемпионат Казахстана и по два раза был серебряным и бронзовым призером. Карьеру игрока он завершил в январе 2018 года.

Свою профессиональную карьеру Сидельников начал в 1997-м году в московском «Спартаке», воспитанником которого являлся. В казахстанской премьер-лиге выступал с 2008 года, поиграв за «Актобе», «Кайрат» и «Ордабасы». С 2010 по 2015-й он входил в состав сборной Казахстана.

Отметим, что Сидельников не единственный, кто имеет претензии к бывшему клубу. Так, в феврале ФИФА сняла с «Актобе» шесть очков из-за долгов перед бывшим защитником сборной Нигерии Айоделе Аделейе, который играл за «красно-белых» в 2015 году.