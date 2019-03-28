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10:54 (мск), источник: Р-Спорт

Экс-форвард «Милана» Пато вернулся в бразильский «Сан-Паулу»

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Бывший нападающий итальянского футбольного клуба «Милан» Алешандре Пато перешел в «Сан-Паулу», сообщается на официальном сайте бразильской команды.

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Источник: AP 2019

Как отмечается в сообщении, контракт с 29-летним бразильским форвардом рассчитан до 2022 года.

Пато выступал за «Милан» в 2007—2013 годах, также он защищал цвета бразильских «Интернасьонала», «Коринтианса» и «Сан-Паулу», лондонского «Челси», испанского «Вильярреала». В последнее время бразилец играл за китайский «Тяньцзинь Тяньхай».

В активе футболиста 10 голов в 27 матчах за сборную Бразилии.

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