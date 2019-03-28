Экс-форвард «Милана» Пато вернулся в бразильский «Сан-Паулу»
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Бывший нападающий итальянского футбольного клуба «Милан» Алешандре Пато перешел в «Сан-Паулу», сообщается на официальном сайте бразильской команды.
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Бывший нападающий итальянского футбольного клуба «Милан» Алешандре Пато перешел в «Сан-Паулу», сообщается на официальном сайте бразильской команды.
Как отмечается в сообщении, контракт с 29-летним бразильским форвардом рассчитан до 2022 года.
Пато выступал за «Милан» в 2007—2013 годах, также он защищал цвета бразильских «Интернасьонала», «Коринтианса» и «Сан-Паулу», лондонского «Челси», испанского «Вильярреала». В последнее время бразилец играл за китайский «Тяньцзинь Тяньхай».
В активе футболиста 10 голов в 27 матчах за сборную Бразилии.