Экс-форвард «Милана» Пато вернулся в бразильский «Сан-Паулу»

Источник: AP 2019

Как отмечается в сообщении, контракт с 29-летним бразильским форвардом рассчитан до 2022 года.

Пато выступал за «Милан» в 2007—2013 годах, также он защищал цвета бразильских «Интернасьонала», «Коринтианса» и «Сан-Паулу», лондонского «Челси», испанского «Вильярреала». В последнее время бразилец играл за китайский «Тяньцзинь Тяньхай».