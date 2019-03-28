Ветеран «Астон Виллы» объявил о завершении карьеры
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
«Если бы в школе мне сказали, что я стану лучшим бомбардиром “Астон Виллы” в истории
Агбонлахор прошел через систему молодежных клубов «Астон Виллы» и в 2005 году подписал с клубом профессиональный контракт. За главную команду он дебютировал в 2006 году и с тех пор сыграл за «Астон Виллу» 391 матч, забил 86 голов. По окончании сезона-2017/18 он покинул команду и больше нигде не выступал. На счету Агбонлахора 3 матча за сборную Англии.