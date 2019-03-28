Ветеран «Астон Виллы» объявил о завершении карьеры

«Если бы в школе мне сказали, что я стану лучшим бомбардиром “Астон Виллы” в истории премьер-лиги, капитаном большого клуба и буду представлять Англию на высшем уровне, я бы посмеялся. Пришло время официально завершить карьеру и смотреть матчи “Астон Виллы” в качестве болельщика. Мысль о том, чтобы играть за другую команду или играть против “Астон Виллы”, была бы чем-то невозможным», — написал 32-летний футболист.