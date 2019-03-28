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11:05 (мск), источник: Р-Спорт

Ветеран «Астон Виллы» объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Экс-нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии по футболу Гэбриел Агбонлахор на своей странице в Instagram объявил о завершении карьеры.

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Источник: AP 2019

«Если бы в школе мне сказали, что я стану лучшим бомбардиром “Астон Виллы” в истории премьер-лиги, капитаном большого клуба и буду представлять Англию на высшем уровне, я бы посмеялся. Пришло время официально завершить карьеру и смотреть матчи “Астон Виллы” в качестве болельщика. Мысль о том, чтобы играть за другую команду или играть против “Астон Виллы”, была бы чем-то невозможным», — написал 32-летний футболист.

Агбонлахор прошел через систему молодежных клубов «Астон Виллы» и в 2005 году подписал с клубом профессиональный контракт. За главную команду он дебютировал в 2006 году и с тех пор сыграл за «Астон Виллу» 391 матч, забил 86 голов. По окончании сезона-2017/18 он покинул команду и больше нигде не выступал. На счету Агбонлахора 3 матча за сборную Англии.

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