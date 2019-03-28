Сульшер утвержден на посту главного тренера ФК «Манчестер Юнайтед»

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Контракт с 46-летним специалистом рассчитан на три года.

«Последние несколько месяцев были фантастическим опытом, и я хочу поблагодарить всех тренеров, игроков и сотрудников за проделанную нами работу. Это работа, о которой я всегда мечтал, и я очень рад возможности продолжить руководить клубом и надеяться на дальнейший успех, которого заслуживают наши удивительные болельщики», — сказал Сульшер.

Норвежец в декабре 2018 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» после увольнения португальца Жозе Моуринью. В январе Сульшер установил новый рекорд клуба, одержав победы в восьми первых матчах в качестве главного тренера команды. Предыдущий рекорд принадлежал Мэтту Басби, который одержал пять побед кряду с момента назначения в 1946 году.

В качестве игрока «Манчестер Юнайтед» Сульшер провел 366 матчей во всех турнирах, в которых забил 126 мячей. В составе английской команды он шесть раз становился чемпионом Англии, дважды — обладателем Кубка и Суперкубка Англии, один раз — победителем Лиги чемпионов. Ранее Сульшер возглавлял норвежский «Мольде», за это время клуб дважды выиграл чемпионат Норвегии. Также Сульшер тренировал валлийский «Кардифф» и молодежную команду «Манчестер Юнайтед».