Сульшер утвержден на посту главного тренера ФК «Манчестер Юнайтед»
ТАСС, 28 марта. Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер утвержден на посту главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает
ТАСС, 28 марта. Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер утвержден на посту главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает
Контракт с 46-летним специалистом рассчитан на три года.
«Последние несколько месяцев были фантастическим опытом, и я хочу поблагодарить всех тренеров, игроков и сотрудников за проделанную нами работу. Это работа, о которой я всегда мечтал, и я очень рад возможности продолжить руководить клубом и надеяться на дальнейший успех, которого заслуживают наши удивительные болельщики», — сказал Сульшер.
Норвежец в декабре 2018 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» после увольнения португальца Жозе Моуринью. В январе Сульшер установил новый рекорд клуба, одержав победы в восьми первых матчах в качестве главного тренера команды. Предыдущий рекорд принадлежал Мэтту Басби, который одержал пять побед кряду с момента назначения в 1946 году.
В качестве игрока «Манчестер Юнайтед» Сульшер провел 366 матчей во всех турнирах, в которых забил 126 мячей. В составе английской команды он шесть раз становился чемпионом Англии, дважды — обладателем Кубка и Суперкубка Англии, один раз — победителем Лиги чемпионов. Ранее Сульшер возглавлял норвежский «Мольде», за это время клуб дважды выиграл чемпионат Норвегии. Также Сульшер тренировал валлийский «Кардифф» и молодежную команду «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице Английской