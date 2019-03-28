Сульшер назвал работу главным тренером МЮ осуществлением мечты
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Норвежский специалист
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Норвежский специалист
«С первого дня, когда я приехал, я чувствовал себя как дома в этом особенном клубе. Для меня было честью быть игроком “Манчестер Юнайтед”, а затем начать свою тренерскую карьеру здесь. Последние несколько месяцев были фантастическим опытом, и я хочу поблагодарить всех тренеров, игроков и сотрудников за проделанную нами работу. Это работа, о которой я всегда мечтал, и я очень рад шансу возглавить клуб в долгосрочной перспективе. Надеюсь добиться дальнейшего успеха, которого заслуживают наши фанаты», — сказал Сульшер, которого цитирует официальный сайт «МЮ».
Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» в декабре прошлого года, подписав контракт до конца сезона. Норвежский специалист сменил на посту главного тренера команды португальца Жозе Моуринью.
Под руководством 46-летнего норвежца «красные дьяволы» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, победив французский «Пари Сен-Жермен» по сумме двух встреч. В чемпионате Англии «Юнайтед» с 58 очками занимает пятое место.