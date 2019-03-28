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14:12 (мск), источник: Р-Спорт

Сульшер назвал работу главным тренером МЮ осуществлением мечты

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер, в четверг утвержденный в должности главного тренера футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», заявил, что сбылась его мечта.

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Источник: Reuters

«С первого дня, когда я приехал, я чувствовал себя как дома в этом особенном клубе. Для меня было честью быть игроком “Манчестер Юнайтед”, а затем начать свою тренерскую карьеру здесь. Последние несколько месяцев были фантастическим опытом, и я хочу поблагодарить всех тренеров, игроков и сотрудников за проделанную нами работу. Это работа, о которой я всегда мечтал, и я очень рад шансу возглавить клуб в долгосрочной перспективе. Надеюсь добиться дальнейшего успеха, которого заслуживают наши фанаты», — сказал Сульшер, которого цитирует официальный сайт «МЮ».

Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» в декабре прошлого года, подписав контракт до конца сезона. Норвежский специалист сменил на посту главного тренера команды португальца Жозе Моуринью.

Под руководством 46-летнего норвежца «красные дьяволы» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, победив французский «Пари Сен-Жермен» по сумме двух встреч. В чемпионате Англии «Юнайтед» с 58 очками занимает пятое место.

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