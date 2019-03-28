Сульшер назвал работу главным тренером МЮ осуществлением мечты

«С первого дня, когда я приехал, я чувствовал себя как дома в этом особенном клубе. Для меня было честью быть игроком “Манчестер Юнайтед”, а затем начать свою тренерскую карьеру здесь. Последние несколько месяцев были фантастическим опытом, и я хочу поблагодарить всех тренеров, игроков и сотрудников за проделанную нами работу. Это работа, о которой я всегда мечтал, и я очень рад шансу возглавить клуб в долгосрочной перспективе. Надеюсь добиться дальнейшего успеха, которого заслуживают наши фанаты», — сказал Сульшер, которого цитирует официальный сайт «МЮ».