Лучший бомбардир сборной Австралии Кэхилл решил завершить клубную карьеру

Источник: AP 2019

С сентября прошлого года форвард играет за индийский клуб «Джамшедпур», в составе которого провел 11 матчей.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли он продолжать выступать в следующем сезоне, Кэхилл заявил: «Нет, я нахожусь в почтенном футбольном возрасте».

«Мне нравится выходить на поле в 39 лет, я провел великолепные полгода в Индии. Но я заинтересован в работе на ТВ, намерен получить тренерскую лицензию категории “А”, немного отдохнуть. У меня была прекрасная карьера», — приводит goal.com слова футболиста.