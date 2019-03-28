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14:14 (мск), источник: Р-Спорт

Лучший бомбардир сборной Австралии Кэхилл решил завершить клубную карьеру

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной Австралии по футболу Тим Кэхилл принял решение завершить клубную карьеру в возрасте 39 лет.

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Источник: AP 2019

С сентября прошлого года форвард играет за индийский клуб «Джамшедпур», в составе которого провел 11 матчей.

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Отвечая на вопрос о том, намерен ли он продолжать выступать в следующем сезоне, Кэхилл заявил: «Нет, я нахожусь в почтенном футбольном возрасте».

«Мне нравится выходить на поле в 39 лет, я провел великолепные полгода в Индии. Но я заинтересован в работе на ТВ, намерен получить тренерскую лицензию категории “А”, немного отдохнуть. У меня была прекрасная карьера», — приводит goal.com слова футболиста.

Кэхилл участвовал в четырех чемпионатах мира, всего в составе сборной Австралии провел более 100 матчей, забил 50 голов. После российского чемпионата мира 2018 года он объявил об уходе из национальной команды. На клубном уровне Кэхилл защищал цвета английских «Эвертона» и «Миллуолла», американского «Нью-Йорк Ред Буллз», китайских «Шанхай Шэньхуа» и «Ханчжоу Гринтаун», австралийского «Мельбурн Сити», «Джамшедпура».

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