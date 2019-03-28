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14:28 (мск), источник: Р-Спорт

«Реал» планирует потратить на трансферы полмиллиарда евро

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб «Реал» планирует потратить на приобретение новичков в предстоящее трансферное окно около 500 миллионов евро, сообщает L’Equipe.

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Источник: Reuters

Такую сумму президент клуба Флорентино Перес готов потратить, чтобы пригласить в команду нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и полузащитников «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Эдена Азара и Поля Погба.

В марте на пост главного тренера «Реала» вернулся Зинедин Зидан. По информации в СМИ, одним из условий возвращения француза была мощная трансферная кампания.

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