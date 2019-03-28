«Реал» планирует потратить на трансферы полмиллиарда евро

Такую сумму президент клуба Флорентино Перес готов потратить, чтобы пригласить в команду нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и полузащитников «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Эдена Азара и Поля Погба.

В марте на пост главного тренера «Реала» вернулся Зинедин Зидан. По информации в СМИ, одним из условий возвращения француза была мощная трансферная кампания.