«Реал» планирует потратить на трансферы полмиллиарда евро
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб «Реал» планирует потратить на приобретение новичков в предстоящее трансферное окно около 500 миллионов евро, сообщает L’Equipe.
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб «Реал» планирует потратить на приобретение новичков в предстоящее трансферное окно около 500 миллионов евро, сообщает L’Equipe.
Такую сумму президент клуба Флорентино Перес готов потратить, чтобы пригласить в команду нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и полузащитников «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Эдена Азара и Поля Погба.
В марте на пост главного тренера «Реала» вернулся Зинедин Зидан. По информации в СМИ, одним из условий возвращения француза была мощная трансферная кампания.