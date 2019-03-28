Забыть кошмар Моуринью: МЮ отдал миллионы за нового тренера
«Манчестер Юнайтед» утвердил
«Манчестер Юнайтед» утвердил
46-летний норвежец
«Манчестер Юнайтед» рад объявить, что исполняющий обязанности наставника команды и бывший нападающий манкунианцев Сульшер стал главным тренером клуба, подписав контракт на три года, — говорится в сообщении. — Сульшер провел в составе «красных дьяволов» 366 матчей и забил в них 126 мячей. Также ранее норвежец возглавлял молодежную команду «Юнайтед» до конца 2010 года.
Сам специалист уже прокомментировал свое назначение в небольшом интервью для официального сайта клуба.
«С самого первого дня здесь я чувствовал себя как дома. Для меня было честью защищать цвета “Манчестер Юнайтед” в качестве игрока, а затем начать здесь свою тренерскую карьеру. За последние несколько месяцев я получил невероятный опыт и хочу выразить благодарность всем тренерам, футболистам и сотрудникам клуба за их работу. Пост главного тренера “Манчестер Юнайтед” — это должность, о которой я всегда мечтал. Очень рад возможности долгое время тренировать эту команду и надеюсь на дальнейший успех, которого заслуживают наши замечательные фанаты», — сказал в своем обращении норвежский наставник.
Напомним, Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Юнайтед» 19 декабря 2018 года — вскоре после экстренного увольнения Жозе Моуринью, который затеял несколько конфликтов в коллективе и вогнал клуб в игровой кризис.
В Лиге чемпионов манкунианцы героически пробились в четвертьфинал, одолев на стадии 1/8 мощный «Пари Сен-Жермен».
Причем на своем поле «Манчестер» потерпел поражение (0:2), однако сумел одержать победу в гостях (3:1), выиграв противостояние за счет большего количества голов на выезде.
В чемпионате Англии «красные дьяволы» победили под руководством Сульшера десять раз, прежде чем впервые познали горечь поражения на поле лондонского «Арсенала» (0:2) в матче 30-го тура. Также команда дважды сыграла вничью.
За время работы с Сульшером манкунианцы набрали больше очков в АПЛ, чем любой другой клуб.
Так что совершенно неудивительно, что руководство «Юнайтед» приняло решение предложить специалисту полноценный контракт.
«Результаты “Манчестер Юнайтед” с момента прихода Сульшера в декабре на пост исполняющего обязанности главного тренера говорят сами за себя. Сульшер сумел не только поставить грамотную игру и добиться положительных результатов, но и привнес в работу клуба свой богатый опыт тренера и футболиста. Кроме того, он собирается давать шансы нашим молодым игрокам. Норвежца поддерживают фанаты, и он попытается привести “Манчестер Юнайтед” на ту вершину, где мы все желаем оказаться. Сульшер хочет написать новую главу в истории клуба», — подытожил Вудворд.
Чтобы убедить эту команду отпустить Сульшера, «красным дьяволам» пришлось заплатить 1,8 млн фунтов стерлингов. Изначально предполагалось, что специалист будет работать с манкунианцами только до лета 2019 года — по сути, закроет пространство между увольнением Моуринью и приходом нового постоянного тренера.
По этой причине в «Мольде» ждали скорого возвращения норвежца. Президент клуба Ойстейн Неерланд даже в начале марта говорил, что надеется на это.
«Перед Рождеством мы заключили новый контракт с
Смотрите также: Поражение «Сити», 5 мячей команды Сульшера и другие события выходных
Однако теперь «Манчестер» захотел оставить Сульшера у себя и, судя по всему, уже выкупил его контракт у «Мольде». По информации Sky Sports, «красные дьяволы» отдали за это 7,2 млн фунтов стерлингов.
Эльвира Ондар