Забыть кошмар Моуринью: МЮ отдал миллионы за нового тренера

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46-летний норвежец Уле-Гуннар Сульшер официально стал главным тренером одного из самых именитых клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед». После нескольких недель закулисных обсуждений эта новость наконец появилась на сайте «красных дьяволов».

«Манчестер Юнайтед» рад объявить, что исполняющий обязанности наставника команды и бывший нападающий манкунианцев Сульшер стал главным тренером клуба, подписав контракт на три года, — говорится в сообщении. — Сульшер провел в составе «красных дьяволов» 366 матчей и забил в них 126 мячей. Также ранее норвежец возглавлял молодежную команду «Юнайтед» до конца 2010 года.

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Сам специалист уже прокомментировал свое назначение в небольшом интервью для официального сайта клуба.

«С самого первого дня здесь я чувствовал себя как дома. Для меня было честью защищать цвета “Манчестер Юнайтед” в качестве игрока, а затем начать здесь свою тренерскую карьеру. За последние несколько месяцев я получил невероятный опыт и хочу выразить благодарность всем тренерам, футболистам и сотрудникам клуба за их работу. Пост главного тренера “Манчестер Юнайтед” — это должность, о которой я всегда мечтал. Очень рад возможности долгое время тренировать эту команду и надеюсь на дальнейший успех, которого заслуживают наши замечательные фанаты», — сказал в своем обращении норвежский наставник.

Напомним, Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Юнайтед» 19 декабря 2018 года — вскоре после экстренного увольнения Жозе Моуринью, который затеял несколько конфликтов в коллективе и вогнал клуб в игровой кризис.

Под руководством норвежца «красные дьяволы» одержали 14 побед в 19 матчах, при этом дважды сыграв вничью.

В Лиге чемпионов манкунианцы героически пробились в четвертьфинал, одолев на стадии 1/8 мощный «Пари Сен-Жермен».

Источник: AFP

Причем на своем поле «Манчестер» потерпел поражение (0:2), однако сумел одержать победу в гостях (3:1), выиграв противостояние за счет большего количества голов на выезде.

В чемпионате Англии «красные дьяволы» победили под руководством Сульшера десять раз, прежде чем впервые познали горечь поражения на поле лондонского «Арсенала» (0:2) в матче 30-го тура. Также команда дважды сыграла вничью.

За время работы с Сульшером манкунианцы набрали больше очков в АПЛ, чем любой другой клуб.

Так что совершенно неудивительно, что руководство «Юнайтед» приняло решение предложить специалисту полноценный контракт.

Вице-президент английского клуба Эд Вудворд уже заверил, что специалист может вписать свое имя в историю «МЮ».

«Результаты “Манчестер Юнайтед” с момента прихода Сульшера в декабре на пост исполняющего обязанности главного тренера говорят сами за себя. Сульшер сумел не только поставить грамотную игру и добиться положительных результатов, но и привнес в работу клуба свой богатый опыт тренера и футболиста. Кроме того, он собирается давать шансы нашим молодым игрокам. Норвежца поддерживают фанаты, и он попытается привести “Манчестер Юнайтед” на ту вершину, где мы все желаем оказаться. Сульшер хочет написать новую главу в истории клуба», — подытожил Вудворд.

Напомним, до того, как прийти на пост и.о. главного тренера «Манчестер Юнайтед», специалист возглавлял норвежский клуб «Мольде».

Чтобы убедить эту команду отпустить Сульшера, «красным дьяволам» пришлось заплатить 1,8 млн фунтов стерлингов. Изначально предполагалось, что специалист будет работать с манкунианцами только до лета 2019 года — по сути, закроет пространство между увольнением Моуринью и приходом нового постоянного тренера.

По этой причине в «Мольде» ждали скорого возвращения норвежца. Президент клуба Ойстейн Неерланд даже в начале марта говорил, что надеется на это.

«Перед Рождеством мы заключили новый контракт с Уле-Гуннаром до конца сезона-2020/21. В Англии он пробудет до лета. Мы рассчитываем, что он вернется в “Мольде” по итогам сезона», — цитировал функционера Goal.

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Однако теперь «Манчестер» захотел оставить Сульшера у себя и, судя по всему, уже выкупил его контракт у «Мольде». По информации Sky Sports, «красные дьяволы» отдали за это 7,2 млн фунтов стерлингов.