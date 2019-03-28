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14:57 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок «Кайрата» не нашел себе клуб в первой лиге и может завершить карьеру

Бывший полузащитник алматинского «Кайрата» Шерхан Бауыржан близок к завершению игровой карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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26-летний футболист планировал продолжить выступления в первой лиге, однако ни один клуб не выразил заинтересованности в сотрудничестве с ним. Заявочный период в Казахстане завершится уже через несколько дней, а именно 3 апреля.

«Были варианты с просмотром, — сказал корреспонденту Vesti.kz футболист. — Люди сказали, что поговорят за меня, однако я не знаю, состоялся разговор или же нет. В прошлом году просил Самата Смакова и Мурата Тлешева (генерального директора “Актобе” и спортивного директора “Шахтера” соответственно — прим. ред.) помочь с вариантами, но оба промолчали».

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Последним клубом Шерхана Бауыржана был «Экибастуз», который он покинул летом прошлого года. С тех пор экс-игрок молодежной сборной Казахстана пребывал без игровой практики. В сезоне-2018 на его счету лишь две голевые передачи в 11 матчах.

Некогда один из самых многообещающих футболистов страны начинал свою карьеру в родном «Таразе», дебютировав в премьер-лиге в 2010 году. В 2014 году алматинский «Кайрат» выиграл борьбу за полузащитника и подписал с ним долгосрочный контракт. При этом алматинцы обменяли его на Олега Недашковского, который последовал в обратном направлении. Однако шансом стать полноценным игроком стартового состава при Владимире Вайссе он не воспользовался. Впоследствии Шерхан Бауыржан не заиграл ни в «Шахтере», ни в «Таразе», куда вернулся в 2015 году. Провел два матча за молодежную сборную Казахстана в квалификации чемпионата Европы-2015.

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