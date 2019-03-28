Экс-игрок «Кайрата» не нашел себе клуб в первой лиге и может завершить карьеру

26-летний футболист планировал продолжить выступления в первой лиге, однако ни один клуб не выразил заинтересованности в сотрудничестве с ним. Заявочный период в Казахстане завершится уже через несколько дней, а именно 3 апреля.

«Были варианты с просмотром, — сказал корреспонденту Vesti.kz футболист. — Люди сказали, что поговорят за меня, однако я не знаю, состоялся разговор или же нет. В прошлом году просил Самата Смакова и Мурата Тлешева (генерального директора “Актобе” и спортивного директора “Шахтера” соответственно — прим. ред.) помочь с вариантами, но оба промолчали».

Последним клубом Шерхана Бауыржана был «Экибастуз», который он покинул летом прошлого года. С тех пор экс-игрок молодежной сборной Казахстана пребывал без игровой практики. В сезоне-2018 на его счету лишь две голевые передачи в 11 матчах.