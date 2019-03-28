Экс-игрок «Кайрата» не нашел себе клуб в первой лиге и может завершить карьеру
Бывший полузащитник алматинского «Кайрата» Шерхан Бауыржан близок к завершению игровой карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бывший полузащитник алматинского «Кайрата» Шерхан Бауыржан близок к завершению игровой карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.
26-летний футболист планировал продолжить выступления в первой лиге, однако ни один клуб не выразил заинтересованности в сотрудничестве с ним. Заявочный период в Казахстане завершится уже через несколько дней, а именно 3 апреля.
«Были варианты с просмотром, — сказал корреспонденту Vesti.kz футболист. — Люди сказали, что поговорят за меня, однако я не знаю, состоялся разговор или же нет. В прошлом году просил Самата Смакова и Мурата Тлешева (генерального директора “Актобе” и спортивного директора “Шахтера” соответственно — прим. ред.) помочь с вариантами, но оба промолчали».
Последним клубом Шерхана Бауыржана был «Экибастуз», который он покинул летом прошлого года. С тех пор
Некогда один из самых многообещающих футболистов страны начинал свою карьеру в родном «Таразе», дебютировав в