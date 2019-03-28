Болгарские СМИ высказались о возможном приходе Стойлова в команду Сейдахмета

Да, «Левски» занимает особенное место в его сердце, но на данном этапе он не думает о возвращении в Болгарию. Очевидно, этого недостаточно, чтобы остановить спекуляции вокруг его прихода в софийский клуб. Сам Стойлов хочет продолжить тренировать за границей, так как намерен использовать накопленный опыт с «Астаной» в еврокубках в другом не менее амбициозном клубе. Если ему это удастся, он в очередной раз укрепит репутацию болгарских тренеров за рубежом. Стойлов желает попробовать свои силы на более высоком уровне, в связи с чем и покинул сборную Казахстана. В то же время не ждет приглашения от какого-нибудь именитого клуба, к тому же он еще не называл страну, в которой хотел бы продолжить работу, но ожидает предложения от крепкой европейской команды. Понятно, что рано или поздно Стойлов вернется в «Левски», но этот момент пока не наступил", — пишет издание.