Болгарские СМИ высказались о возможном приходе Стойлова в команду Сейдахмета
В последние дни в Болгарии возобновились разговоры о том, что
В последние дни в Болгарии возобновились разговоры о том, что
«В последние сезоны Станимира Стойлова связывали с «Левски». Последние дни не стали исключением, так как он опять оказался в центре внимания. При этом тренер отказал 26-кратному чемпиону Болгарии, выразив свою четкую позицию по данному вопросу.
Да, «Левски» занимает особенное место в его сердце, но на данном этапе он не думает о возвращении в Болгарию. Очевидно, этого недостаточно, чтобы остановить спекуляции вокруг его прихода в софийский клуб. Сам Стойлов хочет продолжить тренировать за границей, так как намерен использовать накопленный опыт с «Астаной» в еврокубках в другом не менее амбициозном клубе. Если ему это удастся, он в очередной раз укрепит репутацию болгарских тренеров за рубежом. Стойлов желает попробовать свои силы на более высоком уровне, в связи с чем и покинул сборную Казахстана. В то же время не ждет приглашения от
Отметим, что под руководством Стойлова «Астана» четырежды становилась чемпионом Казахстана, играла в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также выходила в
Еркебулан Сейдахмет перешел в «Левски» в конце февраля. 19-летний казахстанец был арендован болгарской командой до конца года, права на него принадлежат российской «Уфе».