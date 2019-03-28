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16:10 (мск), источник: Vesti.kz

Болгарские СМИ высказались о возможном приходе Стойлова в команду Сейдахмета

В последние дни в Болгарии возобновились разговоры о том, что экс-тренер «Астаны» и сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов может возглавить «Левски», за который с недавнего времени выступает Еркебулан Сейдахмет. Но, по мнению Sportal.bg, 52-летний специалист в ближайшее время не вернется на родину.

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Источник: Reuters

«В последние сезоны Станимира Стойлова связывали с «Левски». Последние дни не стали исключением, так как он опять оказался в центре внимания. При этом тренер отказал 26-кратному чемпиону Болгарии, выразив свою четкую позицию по данному вопросу.

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Да, «Левски» занимает особенное место в его сердце, но на данном этапе он не думает о возвращении в Болгарию. Очевидно, этого недостаточно, чтобы остановить спекуляции вокруг его прихода в софийский клуб. Сам Стойлов хочет продолжить тренировать за границей, так как намерен использовать накопленный опыт с «Астаной» в еврокубках в другом не менее амбициозном клубе. Если ему это удастся, он в очередной раз укрепит репутацию болгарских тренеров за рубежом. Стойлов желает попробовать свои силы на более высоком уровне, в связи с чем и покинул сборную Казахстана. В то же время не ждет приглашения от какого-нибудь именитого клуба, к тому же он еще не называл страну, в которой хотел бы продолжить работу, но ожидает предложения от крепкой европейской команды. Понятно, что рано или поздно Стойлов вернется в «Левски», но этот момент пока не наступил", — пишет издание.

Отметим, что под руководством Стойлова «Астана» четырежды становилась чемпионом Казахстана, играла в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также выходила в плей-офф ЛЕ. Со сборной он занял второе место в группе Лиги наций, не сумев подняться в дивизион С.

Еркебулан Сейдахмет перешел в «Левски» в конце февраля. 19-летний казахстанец был арендован болгарской командой до конца года, права на него принадлежат российской «Уфе».

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