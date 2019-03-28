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16:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Молде» пожелал удачи Сульшеру, утвержденному главным тренером МЮ

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Норвежский футбольный клуб «Молде» пожелал удачи своему бывшему главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру после того, как он был утвержден тренером английского «Манчестер Юнайтед».

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Источник: AFP 2019

«Футбольный клуб “Молде” благодарит Уле-Гуннара Сульшера за усилия, приложенные им во время работы с командой, и желает ему удачи», — говорится на странице «Молде» в Twitter.

Сульшер возглавлял «Молде» в 2011—2014 и 2015−2018 годах. В декабре прошлого года норвежец перешел из «Молде» в «МЮ», где стал исполняющим обязанности главного тренера до конца текущего сезона и сменил португальца Жозе Моуринью. В четверг английский клуб объявил, что Сульшер утвержден в должности главного тренера, а его контракт рассчитан на три года.

Под руководством Сульшера «МЮ» одержал 14 побед, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения. Команда по сумме двух встреч победила французский «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в четвертьфинал, а также выбила лондонские «Арсенал» и «Челси» из Кубка Англии. «МЮ» занимает пятое место в английской премьер-лиге, имея в активе 58 очков и на три балла отставая от третьей строчки.

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