«Молде» пожелал удачи Сульшеру, утвержденному главным тренером МЮ

Источник: AFP 2019

«Футбольный клуб “Молде” благодарит Уле-Гуннара Сульшера за усилия, приложенные им во время работы с командой, и желает ему удачи», — говорится на странице «Молде» в Twitter.

Сульшер возглавлял «Молде» в 2011—2014 и 2015−2018 годах. В декабре прошлого года норвежец перешел из «Молде» в «МЮ», где стал исполняющим обязанности главного тренера до конца текущего сезона и сменил португальца Жозе Моуринью. В четверг английский клуб объявил, что Сульшер утвержден в должности главного тренера, а его контракт рассчитан на три года.