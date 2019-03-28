Гризманн готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

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В «Атлетико» ежегодная зарплата 28-летнего футболиста составляет 23 млн евро, а «Барселона» год назад предлагала ему 16 млн евро.

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Тогда Гризманн в итоге отказался от смены клуба, но сейчас, по информации испанского издания, жалеет об этом.

На данный момент сумма отступных за Гризманна составляет 200 млн евро, но с 1 июля, согласно условиям контракта, она опустится до 120 млн евро.

Гризманн считает, что с «Атлетико» у него меньше шансов на завоевание престижных трофеев, чем с «Барселоной». После 28 туров в этом сезоне Ла Лиги «Атлетико» занимает 2-е место с 10-очковым отставанием от «Барсы». В Лиге чемпионов мадридский клуб вылетел в 1/8 финала, проиграв «Ювентусу».

Гризманн в этом сезоне забил 18 голов и сделал 8 голевых передач в 39 матчах за «Атлетико».

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