Жена Чичарито сфотографировалась полуобнаженной на 7-м месяце беременности
Таких фото у модели Сары Кохан еще не было.
Таких фото у модели Сары Кохан еще не было.
Супруга форварда «Вест Хэма» Хавьера Эрнандеса поделилась откровенным фото с подписчиками в инстаграме.
«Не могу поверить, что мы уже в третьем триместре. Ждем не дождемся появления нашего мальчика! Нет смысла оставлять здесь негативные комментарии, если я хочу показать себя во время беременности. Кому не нравится, можете отписаться от меня», — написал австралийская модель Сара Кохан.
Сара также сообщила, что они с Чичарито поженились недавно. Молодожены познакомились около года назад и не стали устраивать пышную свадьбу.
Андрей Санталов