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17:42 (мск)

Жена Чичарито сфотографировалась полуобнаженной на 7-м месяце беременности

Таких фото у модели Сары Кохан еще не было.

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Источник: AP 2019

Супруга форварда «Вест Хэма» Хавьера Эрнандеса поделилась откровенным фото с подписчиками в инстаграме.

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«Не могу поверить, что мы уже в третьем триместре. Ждем не дождемся появления нашего мальчика! Нет смысла оставлять здесь негативные комментарии, если я хочу показать себя во время беременности. Кому не нравится, можете отписаться от меня», — написал австралийская модель Сара Кохан.

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Сара также сообщила, что они с Чичарито поженились недавно. Молодожены познакомились около года назад и не стали устраивать пышную свадьбу.

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Андрей Санталов

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