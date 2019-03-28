Жена Чичарито сфотографировалась полуобнаженной на 7-м месяце беременности

«Не могу поверить, что мы уже в третьем триместре. Ждем не дождемся появления нашего мальчика! Нет смысла оставлять здесь негативные комментарии, если я хочу показать себя во время беременности. Кому не нравится, можете отписаться от меня», — написал австралийская модель Сара Кохан.