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18:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» U13 стал чемпионом Испании под руководством Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» стал чемпионом Испании в возрастной категории U13. Об этом сообщает Marca.

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Источник: AP 2019

Главным тренером детской команды «Королевского клуба» является Хаби Алонсо, для которого этот трофей стал первым в качестве наставника.

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«Золотым» для «Реала» стал матч с «Адарве». Благодаря победе клуб обеспечил себе чемпионский титул за три тура до финиша.

«Это мой первый сезон в качестве тренера. Он оказался очень позитивным», — сказал Алонсо.

37-летний Алонсо в бытность футболистом играл за «Реал» с 2009 по 2014 год. Всего за мадридский клуб он провёл 236 матчей во всех турнирах, в которых стал автором шести забитых мячей, а также отметился 32 результативными передачами. В составе «Реала» Алонсо становился чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок Испании, однажды Суперкубок Испании и один раз Лигу чемпионов.

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