Нападающему сборной Англии Кейну вручили Орден Британской империи

Торжественная церемония, на которой 25-летний форвард лондонского «Тоттенхэма» присутствовал вместе со своей девушкой и родителями, состоялась в четверг в Букингемском дворце.

«Я испытываю гордость. Вне футбольного поля я нахожусь немного не в зоне комфорта, но это великий день для меня и моей семьи», — сказал футболист, ставший кавалером Ордена.