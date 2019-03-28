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18:19 (мск), источник: Р-Спорт

Нападающему сборной Англии Кейну вручили Орден Британской империи

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Нападающий сборной Англии по футболу Харри Кейн получил Орден Британской империи из рук принца Уильяма, сообщает Daily Mail.

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Торжественная церемония, на которой 25-летний форвард лондонского «Тоттенхэма» присутствовал вместе со своей девушкой и родителями, состоялась в четверг в Букингемском дворце.

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«Я испытываю гордость. Вне футбольного поля я нахожусь немного не в зоне комфорта, но это великий день для меня и моей семьи», — сказал футболист, ставший кавалером Ордена.

Кейн помог сборной Англии выйти в полуфинал чемпионата мира-2018 в России. В шести матчах турнира он забил шесть голов и стал его лучшим бомбардиром.

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