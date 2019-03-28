«Барселона» сделала поблажку Месси

Месси из-за проблем с пахом пропустил товарищеский матч сборной Аргентины с командой Марокко (1:0), который состоялся во вторник в Танжере.

Как отмечает издание, после возвращения из расположения национальной команды форвард получил больше времени на восстановление, чем одноклубники. В материале говорится, что тренеры намерены поберечь Месси, чтобы снизить нагрузки на одну из костей таза, которая беспокоит футболиста. Предполагается, что это позволит избежать операции.