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18:48 (мск), источник: Р-Спорт

«Барселона» сделала поблажку Месси

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» смягчил интенсивность тренировок для лидера команды Лионеля Месси, чтобы до конца сезона ему не потребовалось хирургическое вмешательство, сообщает sport.es.

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Источник: AFP 2019

Месси из-за проблем с пахом пропустил товарищеский матч сборной Аргентины с командой Марокко (1:0), который состоялся во вторник в Танжере.

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Месси рядом с Роналду

Как отмечает издание, после возвращения из расположения национальной команды форвард получил больше времени на восстановление, чем одноклубники. В материале говорится, что тренеры намерены поберечь Месси, чтобы снизить нагрузки на одну из костей таза, которая беспокоит футболиста. Предполагается, что это позволит избежать операции.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании после 28 туров, на 10 очков опережая мадридский «Атлетико», занимающий второе место. В четвертьфинале Лиги чемпионов каталонский клуб сыграет с английским «Манчестер Юнайтед», матчи пройдут 10 апреля (в Англии) и 16 апреля (в Испании).

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