Анатолий Байдачный: Для БАТЭ наступил сложный, критический момент

Источник: РИА "Новости"

«Анализируя последние игры, я пришел к выводу, что БАТЭ не в таком состоянии, чтобы заранее определить свое чемпионство, поэтому, думаю, борьба обострится в чемпионате и будет несколько команд претендовать на чемпионство. Даже можно назвать группу команд, которая будет претендовать на первое место.

Они проиграли три соревнования за неделю :) Первый можно простить, потому что это Лига Европы. Но два остальных, да. Прежде всего мне не понравилось психологическое состояние. В том плане, что Суперкубок им не особо важен. Как заявляли некоторые футболисты. Это типа тренировочной игры. Тренировочной игрой может оказаться весь чемпионат с таким настроением. Мне кажется, что Анатолий Капский такие разговоры пресек бы на корню.