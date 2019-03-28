Анатолий Байдачный: Для БАТЭ наступил сложный, критический момент
Известный специалист Анатолий Байдачный поделился мнением о готовности БАТЭ в этом сезоне снова выиграть чемпионат Беларуси и показывать стабильный результат.
Известный специалист Анатолий Байдачный поделился мнением о готовности БАТЭ в этом сезоне снова выиграть чемпионат Беларуси и показывать стабильный результат.
«Анализируя последние игры, я пришел к выводу, что БАТЭ не в таком состоянии, чтобы заранее определить свое чемпионство, поэтому, думаю, борьба обострится в чемпионате и будет несколько команд претендовать на чемпионство. Даже можно назвать группу команд, которая будет претендовать на первое место.
Они проиграли три соревнования за неделю :) Первый можно простить, потому что это Лига Европы. Но два остальных, да. Прежде всего мне не понравилось психологическое состояние. В том плане, что Суперкубок им не особо важен. Как заявляли некоторые футболисты. Это типа тренировочной игры. Тренировочной игрой может оказаться весь чемпионат с таким настроением. Мне кажется, что Анатолий Капский такие разговоры пресек бы на корню.
Думаю, что БАТЭ… Не может быть команда все время чемпионом. Это нереально. БАТЭ и так очень долго обладает этим званием. Считаю, сейчас для БАТЭ наступил сложный, критический момент, — сказал Байдачный.