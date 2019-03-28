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19:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Сына Киркорова взяли в академию «Барселоны» (фото)

6-летний сын известного российского эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова Мартин будет обучаться в академии «Барселоны».

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Об этом сообщил сам певец в «Инстаграме». «Отличная новость! Мартин поступил в BARÇA Academy! И теперь мы начинающие футболисты!», — написал он.

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На сообщение Киркорова отреагировал аккаунт академии «Барселоны». От имени каталонского клуба было написано: «Сегодня просмотр в BARÇA Academy прошёл Мартин — сын Филиппа Киркорова. Рады приветствовать в стенах легендарного клуба!!! Филипп разделяет ценности нашей академии: целеустремленность, амбиции, уважение, стойкость, дисциплинированность, сплоченность и скромность».

В ближайшее время в «Лужниках» «Барселона» планирует открыть ещё один филиал своей академии.

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