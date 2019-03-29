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11:25 (мск), источник: Sports.Ru

Воспитанник «Спартака» на просмотре в дубле «Валенсии». Он обожает Неймара и не любит Оксимирона

Нового Дениса Черышева зовут Даниил Виговский.

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Ультракоротко о Данииле Виговском: вчера ему исполнилось 18, он из Луганска и играет в полузащите. В детстве занимался в академии «Зари», но через два месяца войны на Донбассе (2015) переехал с семьей в Волгоград. Там играл за старших, а потом впечатлил скаутов академии «Спартака». В Москве Даниил провел оставшиеся два года детской карьеры и даже прошел сбор в «Спартаке-2», но контракт не подписал. Зато сейчас на просмотре в дубле «Валенсии».

— Как ты там оказался? ­— вопрос Даниилу.

— Мой агент Станислав Станиславский (о нем будет ниже — Sports.ru) отправлял мое резюме и резюме других своих подопечных в разные клубы Испании. В начале марта пришло приглашение в дубль «Валенсии». Я сначала даже не поверил и попросил меня не разыгрывать. Но потом он показал бумаги с приглашением.

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— Не было сомнений? Молодые игроки обычно боятся уезжать в другую страну.

— Какие сомнения? Это моя мечта — играть в Европе. Я сразу загорелся и сказал, что, конечно же, поеду. В Валенсии классно, тепло, город очень футбольный, в каждом районе есть поле, можно бегать на пляже.

— Ты говоришь по-английски?

— У меня базовый английский. Не могу сказать, что прямо хорошо разговариваю. Но думаю, что они скоро там все русский выучат. Вы сами должны догадаться, по какой причине.

— Смело. Как проходят тренировки, чем отличаются от российских?

— Главное, что весь процесс очень эмоциональный. Они перед тренировками в раздевалках поют, веселятся в квадрате, играют не молча.

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В России все как-то намного серьезнее, нет такого. Еще отличие, что много работы над контролем мяча, здесь все на это заточено. Не помню, чтобы сейчас на тренировке в «Валенсии» кто-то делал длинную передачу, вся игра идет низом.

— У тебя российское гражданство?

— Да. На Украине паспорт получают в 16 лет, а я уехал из Луганска в 14. И хочу сказать большое спасибо «Спартаку», где мне дали очень многое в понимании игры и технике.

— Кто твой любимый футболист?

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— Неймар. Мне нравится его стиль игры, крутые финты, он классно обостряет.

— Еще симуляции и нырки неплохие.

— Это все трудно, это искусство футбола — так еще надо уметь делать. Я нормально к этому отношусь. За Неймаром на тренировках повторял финт, когда мяч перекидываешь двумя ногами через игрока — радуга называется. Очень хочу сделать это в игре, пока мешает какое-то волнение. Но обязательно попробую.

— Ты похож на Неймара манерой игры?

— Я играю в центре на позиции инсайда, но тоже люблю смещаться на левый фланг и оттуда обострять.

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Кстати, еще вдохновляющий пример для меня — Зинченко. Человек из таких проблем добрался до такого уровня. Он тоже из Украины, тоже уехал из-за военного положения. Для меня это отличная мотивация, что возможно все. Мы с Зинченко пересекались в инстаграме. Я зашел к нему в прямой эфир, он меня увидел и поздоровался.

— Что еще есть в твоей жизни, кроме футбола?

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— Прямо сейчас на самом деле один футбол, а вообще люблю поиграть с друзьями в бильярд или боулинг. Еще нравится CS: GO, но сейчас вообще не до контр-страйка. Если брать сериалы, то выделю «Метод» и «Вне игры». Из музыки люблю иностранный рэп — Эминем, Лил Памп и Дрейк.

— Русский рэп не любишь?

— Нет, почему. Мне нравятся Баста, L’One, Гуф.

— А как же Оксимирон?

— Не-е-ет. Мне не нравится его стиль.

— В смысле? Он же слизал его с Эминема — твоего любимого рэпера.

— Было пару песен Оксимирона, которые слушал раньше, но потом как-то не заходило.

— Был на рэп-концерте когда-нибудь?

— Нет, разве что к нам в академию приезжал Федук. Лучше расскажу про театр — был, например, на спектакле по книге «Преступление и наказание». Это мы ходили со «Спартаком», всей командой. Нам очень понравилось!

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— В новости о твоем просмотре главная шутка, что Виговский должен играть в «Сельте» из Виго.

— У меня вообще прозвище Вига, но в «Валенсии» никаких параллелей с «Сельтой» не провели. Но называют меня Вигой, потому что я им сказал: «Нэйм — Вига».

Контракт с «Валенсией» возможен? Отвечает агент

Вместе с Виговским в Валенсии человек по имени Станислав Станиславский, он генеральный директор футбольного агентства AZESS. Из крупных клиентов — вратарь «Рубина» Иван Коновалов. Еще Станиславский очень похож на Массимо Карреру и даже играл против него в футбол на любительском турнире в Италии — за полгода до того, как тот возглавил «Спартак».

— Я слышал вашу фамилию, но ничего о вас не знаю. Как вы попали в этот бизнес, как стали агентом Даниила? — вопрос Станиславскому.

— Нашему агентству скоро исполняется год, так что официально около года. Первым клиентом был Одри Зепатта из «Спартака-2». Он приехал в Москву из Камеруна учиться, а я увидел его и понял, что из него может что-то получиться, предложил его скаутам «Спартака». С Зепаттой очень намучился, зато набил все шишки. Просто одна история: я повел Зепатту в ресторан, заказал ему борщ и макароны; на столе лежали вилка и ложка, борщ он начал есть вилкой. Потом понял, что делает что-то не так. Взял ложку, зачерпнул борща и налил на макароны — он думал, что это соус!

— А что было до агентства? У вас был футбол до него?

— Да, немножко помучил футбол во второй лиге — в командах уровня «Сочи-04» и «Торпедо-РГ», которое потом стало «Торпедо-ЗИЛ». А Даниила Виговского увидел на первых тренировках в академии «Спартака». Это была товарищеская игра в манеже, а по нему было видно — парень не для России. Я Дане даже об этом сказал. Потому что есть такие футболисты, которым наш футбол не подходит. Думаю, Месси бы даже не заиграл, если бы ему надо было пройти через сито нашей второй лиги.

— Даниил мне сказал, что вы отправили резюме своих клиентов в испанские клубы, а его выбрали и пригласили. Что, так можно было?

— Я отправил нарезки видео, а они просматривали его несколько месяцев — сейчас же матчи юношеского первенства Москвы транслируются. Здесь есть и личное знакомство с человеком из Испании, благодаря которому на резюме обратили внимание. Думаю, сыграло роль еще и то, что в «Валенсии» есть другой русский парень — Денис Черышев.

— Сколько продлится просмотр Даниила?

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— Точного срока нет: сначала речь шла о неделе и одном контрольном матче, но он понравился на тренировке, теперь должно быть два матча. Первый — в четверг, второй — в воскресенье. С тренерами мне пока не удалось пообщаться, но представители клуба отметили, что Даня хорошо играет обеими ногами, что у него хорошее техническое оснащение. Я же говорю, что он под европейский футбол, а не под русский силовой. У нас в России даже танцы на физику заточены — возьмите хотя бы присядку.

— Со «Спартаком» контракта нет, но за Даниила нужно платить компенсацию?

— Да, он закончил академию, но контракт не подписал. Компенсация — только за воспитание, за два года в «Спартаке». Если Даня успешно пройдет просмотр, то «Валенсия» должна будет заплатить компенсацию. Если не ошибаюсь, это что-то порядка 40 тысяч долларов. В «Валенсии» об этом знают, для них это нормально.

Даниил Виговский — не единственный воспитанник «Спартака», который сейчас играет за границей.

5 воспитанников «Спартака», которые играют за границей

ИгрокВозрастКлубКогдаМатчиМячи
Антон Митрюшкин23 годаСьон (Швейцария)с 2016-го66108 (пропущено)
Иппей Синодзука24 годаИокогама Маринос (Япония)с 2016-го343
Артем Сокол21 годТромсе (Норвегия)с 2019-го
Борис Цыганков20 летТорпедо Минск (Беларусь)с 2019-го171
Кирилл Орехов20 летТорпедо Минск (Беларусь)с 2019-го

Глеб Чернявский

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