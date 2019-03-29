“Ради тебя постараюсь забить 20 голов". Обновленный БАТЭ встретился с болельщиками

За два дня до старта чемпионата Беларуси бессменный чемпион предстал перед родной торсидой. В нынешнее межсезонье команду покинули Денис Поляков, Максим Володько, Неманья Милунович, Мирко Иванич, Никола Василевич, Михаил Гордейчук, Николай Сигневич и Лувага Кизито. Им на смену пришли семеро — россиянин Джамалдин Ходжаниязов, норвежец Эмил Йонассен, исландец Виллюм Тор Виллюмссон, сербы Неманья Милич и Боян Дубаич, а также белорусы Дмитрий Бессмертный и Антон Сарока.
Появился в тренерском штабе и Валерий Тарасенко — легендарная личность для клуба. Именно его гол в золотом матче сезона-2002 подарил команде медали высшей пробы.
Новички уже определились с номерами. Так, Бессмертный будет выступать под № 19, Йонассен — под № 3, Сарока — под № 11, Милич — под № 26, Виллюмссон — под № 18, Дубаич взял себе № 9, а Ходжаниязов — № 57. Любопытно, что на футболке уроженца Туркменистана вместо фамилии будет красоваться имя — Джамал.
В уютном зале дома культуры родного завода БАТЭ собрались несколько сотен верных поклонников «желто-синих». В почти семейной обстановке болельщики имели возможность задать интересующие вопросы и пожурить.
«Смотрел я «Желто-синий уик-энд», — начинает болельщик старой закалки. — Там команда отвечала на вопросы борисовских школьников. И был такой вопрос: «На какой реке потерпела поражение армия Наполеона?». Один ответил «Днепр», второй — «Двина». Не стыдно вам, ребята? Можно ведь было бы заехать на Брилевское поле — оно недалеко находится.
А теперь о планах — два уже «профукали», проиграв в Кубке Беларуси и Суперкубке. Берясь за планы, нужно помнить стихотворение Маяковского: «Выполнил план — посылай всех, не выполнил — сам иди».
Недовольство болельщика, скорее всего, вызвано вот этим роликом.
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Отвечать за команду пришлось Андрею Капскому: «Хочу вступиться за ребят: передача все-таки была юмористической. Кто-то к вопросам отнесся несерьезно. К тому же все СМИ ярко отреагировали на это видео. Мы все время создаем какой-то контент и никто не реагирует, а здесь сделали вброс и сразу все об этом написали».
Голос «Борисов-Арены» и ведущий вечера Константин Каверин оправдывает футболистов: «Кто-то должен знать школьную программу, а кто-то — в футбол хорошо играть. Каждому свое».
«Мы сделали шаг назад, проиграв в Кубке и Суперкубке, чтобы выигрывать будущие матчи и добиваться новых высот», — обещает капитан Игорь Стасевич.
Следующий вопрос был серьезнее: чего ждать в этом сезоне от команды?
Отвечает Алексей Бага: «За все время БАТЭ приучил всех к большим победам. Мы и дальше ставим себе только эту цель — продолжать побеждать. Другие не воспринимаются. Поэтому этого ждите и поддерживайте нас».
— Какой самый курьезный случай был за вашу тренерскую карьеру?
Коуч борисовчан задумался. На помощь пришел Каверин: «Ну, Алексей Анатольевич, может кто-то пьяным на тренировку приходил?». «Это не считается у нас курьезом», — парировал Бага.
— Когда выиграем Лигу Европы?
— Желание у всех есть, — считает Андрей Капский. — Для всех ребят это огромная мотивация. У клуба не такая большая история, чтобы замахиваться на победу в таких турнирах, но мы замахиваемся :)
— Вы молодой руководитель [Андрею Капскому 27 лет — прим. pressball.by]. Многие из игроков старше вас. Какой у вас стиль управления: пряник или кнут?
— Вы уж совсем состарили команду. Некоторые действительно старше меня, но не многие. Так сложилось, что в прошлом году случилось несчастье. Но мы команда, и у нас давно выработаны принципы взаимодействия. Применяем разные методы управления. Время покажет, насколько они успешны.
— Анатолий Анатольевич сделал многое для Борисова. Есть пожелание назвать «Борисов-Арену» его именем. От кого это зависит?
— Нужно понимать, что стадион — государственный. Переименовать его непросто. У нас сложная процедура согласования таких вопросов. Однако мы будем работать в этом направлении и попытаемся решить его положительно.
— Вы говорили о желании создать в Борисове футбольную академию. Есть какие-то новости?
— Нам надо начинать этот проект с нуля. Планы есть. Несколько встреч по этому поводу уже проведены. Надеюсь, команда успехами и результатами поддержит нас в этом начинании. Борисовская академия — одна из главных наших целей. Хочется, чтобы местных ребятишек футбол не отвлекал от учебы и дома, чтобы они могли заниматься в одном месте.
Точное место расположения пока не определили. Возможно, академия появится где-то в окрестностях города или рядом с базой в Дудинках.
— Денис [Щербицкий], была ли у тебя травма, после которой хотелось закончить с футболом?
— Да, когда-то я получил серьезную травму. Родители меня поддерживали, и я быстро пошел на поправку.
— Представим ситуацию: перед выходом на поле, тебе перебежала дорогу черная кошка с пустым ведром. Что сделал бы?
— Наверное, заплакал бы.
Дошла очередь и до Филипенко. «Егор, мы знаем тебя как главного юмориста команды. Скажи, какие сейчас приколы у вас? Как встречаете новичков?»
— Я был шутником в молодые годы. Сейчас смотрю на ребят, с которыми когда-то юморили и творили нехорошие вещи. Они стали старше, обзавелись семьями. Сейчас все спокойно.
С новичками есть традиция: становимся в коридор и немного бьем их. Ничего сверхъестественно. Хотя могу дать им совет: чтобы лучше влиться в коллектив, нужно проставиться. Пока никто из них этого не сделал.
— Кто самый быстрый в команде и дальше всех вбрасывает аут?
— Стасевич и Туоминен, — отвечает старший тренер Дмитрий Молош. — По дальности выброса мяча рукой лучше всех Щербицкий и Чичкан.
— Стас [Драгун], какого цвета забор дома твоего дедушки в этот раз? Помнится, ты был игроком минского «Динамо» и тогда он был в цветах этого клуба.
— Краска закончилась перекрашивать.
— Антон [Сарока], забьешь в этом сезоне 20 голов? — вопрос от юной поклонницы.
— Ради тебя постараюсь.
— Эрвейн [Мукам], ты всегда улыбаешься. Откуда берешь столько положительных эмоций? — типичный вопрос от белоруса иностранцу.
— Потому что жизнь прекрасна, — открывает секрет экс-игрок юношеской сборной Франции.
— Как дела у Владислава Малькевича — перспективного дублера? Он давно не тренируется с командой.
— Мы не можем озвучить его диагноз. Сейчас состояние здоровья Влада требует приема медикаментов, с которыми в футбол играть нельзя. В ближайший месяц он отменяет медикаменты и попробует вернуться в команду, — ответ врача Виктора Малиновского.
— Алексей Анатольевич [Бага], у нас команда интернациональная. Многие не знают русский язык. Как общаетесь с легионерами?
— Говорим на английском. 90 процентов ребят в команде им владеет. Сейчас все современные.
— А если Мукам что-то делает не так, то на каком языке вы ему объясняете?
— Если он что-то делает не так, то не попадает в заявку. Все просто.
— Будем ли мы играть в хороший футбол?
— А что вы считаете хорошим футболом? — уточняет главком.
— Атака, атака, атака.
— Мы будем играть в футбол.
— Как отреагировали на автогол Захарова в ответном матче с «Арсеналом»?
— Нам нельзя было пропускать в любом случае. Пропустили автогол — ничего страшного. Да, обидно. Захар не хотел, чтобы так получилось. Продолжили играть, у нас оставались шансы. Реакция была нормальной. Это футбол.
— Игорь [Стасевич], почему выбрал футбол?
— Я жил рядом с «Городским». Иначе и быть не могло.
«Знаю человека, который был знаком со Стасевичем еще до БАТЭ, — история от Каверина. — Они сидели в одном из баров. Игорь приходит и говорит: “Поздравьте меня, теперь я в БАТЭ”. Пацаны удивились. А Стасевич: “Что тут такого?” То есть он уже тогда был уверен, что свяжет свою жизнь с этой командой».
— Игорь, будешь ли отговаривать своих детей, если они захотят стать футболистами?
— Если им это будет приносить удовольствие, то нет. Буду очень счастлив. Два сына уже занимаются в секции.
— Максим [Скавыш], тебе приятнее выходить в основе или на замену и при этом забивать победные мячи?
— Мне нравится выходить и забивать — не важно при каких обстоятельствах.
— Джамал [Ходжаниязов], ты приехал к нам из Туркменистана. Поделись впечатлениями от Беларуси.
— Так я же из Питера приехал! На самом деле я был в вашей стране еще летом. Мне здесь комфортно, чувствую себя хорошо. Люди доброжелательные и дружелюбные.
***
На этом и разошлись. Уже в субботу они встретятся вновь. «Борисов-Арена». 18.00. В соперниках — «Дняпро». А перед стартовым свистком известный белорусский блогер Приятный Ильдар (на его канал в youtube подписано более двух миллионов человек) раздаст автографы и проведет фотосессию. Билеты — от полутора рублей.
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