“Ради тебя постараюсь забить 20 голов". Обновленный БАТЭ встретился с болельщиками

За два дня до старта чемпионата Беларуси бессменный чемпион предстал перед родной торсидой. В нынешнее межсезонье команду покинули Денис Поляков, Максим Володько, Неманья Милунович, Мирко Иванич, Никола Василевич, Михаил Гордейчук, Николай Сигневич и Лувага Кизито. Им на смену пришли семеро — россиянин Джамалдин Ходжаниязов, норвежец Эмил Йонассен, исландец Виллюм Тор Виллюмссон, сербы Неманья Милич и Боян Дубаич, а также белорусы Дмитрий Бессмертный и Антон Сарока.



Появился в тренерском штабе и Валерий Тарасенко — легендарная личность для клуба. Именно его гол в золотом матче сезона-2002 подарил команде медали высшей пробы.



Новички уже определились с номерами. Так, Бессмертный будет выступать под № 19, Йонассен — под № 3, Сарока — под № 11, Милич — под № 26, Виллюмссон — под № 18, Дубаич взял себе № 9, а Ходжаниязов — № 57. Любопытно, что на футболке уроженца Туркменистана вместо фамилии будет красоваться имя — Джамал.

Источник: Прессбол

Источник: Прессбол

Источник: Прессбол





В уютном зале дома культуры родного завода БАТЭ собрались несколько сотен верных поклонников «желто-синих». В почти семейной обстановке болельщики имели возможность задать интересующие вопросы и пожурить.



«Смотрел я «Желто-синий уик-энд», — начинает болельщик старой закалки. — Там команда отвечала на вопросы борисовских школьников. И был такой вопрос: «На какой реке потерпела поражение армия Наполеона?». Один ответил «Днепр», второй — «Двина». Не стыдно вам, ребята? Можно ведь было бы заехать на Брилевское поле — оно недалеко находится.



А теперь о планах — два уже «профукали», проиграв в Кубке Беларуси и Суперкубке. Берясь за планы, нужно помнить стихотворение Маяковского: «Выполнил план — посылай всех, не выполнил — сам иди».



Недовольство болельщика, скорее всего, вызвано вот этим роликом.



<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/W-AVR9TjeHM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.



Отвечать за команду пришлось Андрею Капскому: «Хочу вступиться за ребят: передача все-таки была юмористической. Кто-то к вопросам отнесся несерьезно. К тому же все СМИ ярко отреагировали на это видео. Мы все время создаем какой-то контент и никто не реагирует, а здесь сделали вброс и сразу все об этом написали».



Голос «Борисов-Арены» и ведущий вечера Константин Каверин оправдывает футболистов: «Кто-то должен знать школьную программу, а кто-то — в футбол хорошо играть. Каждому свое».



«Мы сделали шаг назад, проиграв в Кубке и Суперкубке, чтобы выигрывать будущие матчи и добиваться новых высот», — обещает капитан Игорь Стасевич.

Источник: Прессбол



Следующий вопрос был серьезнее: чего ждать в этом сезоне от команды?



Отвечает Алексей Бага: «За все время БАТЭ приучил всех к большим победам. Мы и дальше ставим себе только эту цель — продолжать побеждать. Другие не воспринимаются. Поэтому этого ждите и поддерживайте нас».



— Какой самый курьезный случай был за вашу тренерскую карьеру?



Коуч борисовчан задумался. На помощь пришел Каверин: «Ну, Алексей Анатольевич, может кто-то пьяным на тренировку приходил?». «Это не считается у нас курьезом», — парировал Бага.

Источник: Прессбол



— Когда выиграем Лигу Европы?



— Желание у всех есть, — считает Андрей Капский. — Для всех ребят это огромная мотивация. У клуба не такая большая история, чтобы замахиваться на победу в таких турнирах, но мы замахиваемся :)



— Вы молодой руководитель [Андрею Капскому 27 лет — прим. pressball.by]. Многие из игроков старше вас. Какой у вас стиль управления: пряник или кнут?



— Вы уж совсем состарили команду. Некоторые действительно старше меня, но не многие. Так сложилось, что в прошлом году случилось несчастье. Но мы команда, и у нас давно выработаны принципы взаимодействия. Применяем разные методы управления. Время покажет, насколько они успешны.



— Анатолий Анатольевич сделал многое для Борисова. Есть пожелание назвать «Борисов-Арену» его именем. От кого это зависит?



— Нужно понимать, что стадион — государственный. Переименовать его непросто. У нас сложная процедура согласования таких вопросов. Однако мы будем работать в этом направлении и попытаемся решить его положительно.

Источник: Прессбол

Источник: Прессбол



— Вы говорили о желании создать в Борисове футбольную академию. Есть какие-то новости?



— Нам надо начинать этот проект с нуля. Планы есть. Несколько встреч по этому поводу уже проведены. Надеюсь, команда успехами и результатами поддержит нас в этом начинании. Борисовская академия — одна из главных наших целей. Хочется, чтобы местных ребятишек футбол не отвлекал от учебы и дома, чтобы они могли заниматься в одном месте.



Точное место расположения пока не определили. Возможно, академия появится где-то в окрестностях города или рядом с базой в Дудинках.



— Денис [Щербицкий], была ли у тебя травма, после которой хотелось закончить с футболом?



— Да, когда-то я получил серьезную травму. Родители меня поддерживали, и я быстро пошел на поправку.



— Представим ситуацию: перед выходом на поле, тебе перебежала дорогу черная кошка с пустым ведром. Что сделал бы?



— Наверное, заплакал бы.

Источник: Прессбол



Дошла очередь и до Филипенко. «Егор, мы знаем тебя как главного юмориста команды. Скажи, какие сейчас приколы у вас? Как встречаете новичков?»



— Я был шутником в молодые годы. Сейчас смотрю на ребят, с которыми когда-то юморили и творили нехорошие вещи. Они стали старше, обзавелись семьями. Сейчас все спокойно.



С новичками есть традиция: становимся в коридор и немного бьем их. Ничего сверхъестественно. Хотя могу дать им совет: чтобы лучше влиться в коллектив, нужно проставиться. Пока никто из них этого не сделал.

Источник: Прессбол



— Кто самый быстрый в команде и дальше всех вбрасывает аут?



— Стасевич и Туоминен, — отвечает старший тренер Дмитрий Молош. — По дальности выброса мяча рукой лучше всех Щербицкий и Чичкан.



— Стас [Драгун], какого цвета забор дома твоего дедушки в этот раз? Помнится, ты был игроком минского «Динамо» и тогда он был в цветах этого клуба.



— Краска закончилась перекрашивать.

Источник: Прессбол



— Антон [Сарока], забьешь в этом сезоне 20 голов? — вопрос от юной поклонницы.



— Ради тебя постараюсь.



— Эрвейн [Мукам], ты всегда улыбаешься. Откуда берешь столько положительных эмоций? — типичный вопрос от белоруса иностранцу.



— Потому что жизнь прекрасна, — открывает секрет экс-игрок юношеской сборной Франции.

Источник: Прессбол

— Как дела у Владислава Малькевича — перспективного дублера? Он давно не тренируется с командой.



— Мы не можем озвучить его диагноз. Сейчас состояние здоровья Влада требует приема медикаментов, с которыми в футбол играть нельзя. В ближайший месяц он отменяет медикаменты и попробует вернуться в команду, — ответ врача Виктора Малиновского.



— Алексей Анатольевич [Бага], у нас команда интернациональная. Многие не знают русский язык. Как общаетесь с легионерами?



— Говорим на английском. 90 процентов ребят в команде им владеет. Сейчас все современные.



— А если Мукам что-то делает не так, то на каком языке вы ему объясняете?



— Если он что-то делает не так, то не попадает в заявку. Все просто.

Источник: Прессбол



— Будем ли мы играть в хороший футбол?



— А что вы считаете хорошим футболом? — уточняет главком.



— Атака, атака, атака.



— Мы будем играть в футбол.



— Как отреагировали на автогол Захарова в ответном матче с «Арсеналом»?



— Нам нельзя было пропускать в любом случае. Пропустили автогол — ничего страшного. Да, обидно. Захар не хотел, чтобы так получилось. Продолжили играть, у нас оставались шансы. Реакция была нормальной. Это футбол.



— Игорь [Стасевич], почему выбрал футбол?



— Я жил рядом с «Городским». Иначе и быть не могло.



«Знаю человека, который был знаком со Стасевичем еще до БАТЭ, — история от Каверина. — Они сидели в одном из баров. Игорь приходит и говорит: “Поздравьте меня, теперь я в БАТЭ”. Пацаны удивились. А Стасевич: “Что тут такого?” То есть он уже тогда был уверен, что свяжет свою жизнь с этой командой».

Источник: Прессбол



— Игорь, будешь ли отговаривать своих детей, если они захотят стать футболистами?



— Если им это будет приносить удовольствие, то нет. Буду очень счастлив. Два сына уже занимаются в секции.



— Максим [Скавыш], тебе приятнее выходить в основе или на замену и при этом забивать победные мячи?



— Мне нравится выходить и забивать — не важно при каких обстоятельствах.



— Джамал [Ходжаниязов], ты приехал к нам из Туркменистана. Поделись впечатлениями от Беларуси.



— Так я же из Питера приехал! На самом деле я был в вашей стране еще летом. Мне здесь комфортно, чувствую себя хорошо. Люди доброжелательные и дружелюбные.

Источник: Прессбол

Источник: Прессбол

Источник: Прессбол

Источник: Прессбол

Источник: Прессбол



***



На этом и разошлись. Уже в субботу они встретятся вновь. «Борисов-Арена». 18.00. В соперниках — «Дняпро». А перед стартовым свистком известный белорусский блогер Приятный Ильдар (на его канал в youtube подписано более двух миллионов человек) раздаст автографы и проведет фотосессию. Билеты — от полутора рублей.