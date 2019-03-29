СМИ: «Реал» провел переговоры с агентом Пьянича
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в Испании.
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в Испании.
«Реал» намерен подписать хавбека летом. Как сообщается, на клубной базе «Реала» в Вальдебебасе генеральный директор «сливочных» Хосе Анхель Санчес провел переговоры с агентом Фали Рамадани, который представляет интересы Пьянича.
Рыночная стоимость боснийца оценивается в 70 млн евро. Отметим, что менее 12 месяцев назад Пьянич продлил контракт с «Ювентусом» до 30 июня 2023 года.
28-летний полузащитник в нынешнем сезоне провел в чемпионате Италии 23 матча, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи.