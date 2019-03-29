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11:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Харри Кейн хочет уйти в американский футбол

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн сообщил, что в будущем хочет выступать в Национальной футбольной лиге (NFL) на позиции кикера.

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Источник: AP 2019

На ней от игрока требуется только пробить по мячу со специальной подставки на земле, либо из рук другого игрока.

— Желание играть в NFL вполне реально. Через 10−12 лет я определенно хочу это попробовать, — цитирует Кейна ESPN. — Если ты играешь в премьер-лиге и на чемпионате мира, а затем уйдешь в NFL, то будут ли тебя считать одним из самых великих спортсменов в истории? Поэтому я держу это на примете. Но в первую очередь я сосредоточен на футболе. Через 10 лет или около того можно будет подумать о NFL.

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