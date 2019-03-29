Харри Кейн хочет уйти в американский футбол

— Желание играть в NFL вполне реально. Через 10−12 лет я определенно хочу это попробовать, — цитирует Кейна ESPN. — Если ты играешь в премьер-лиге и на чемпионате мира, а затем уйдешь в NFL, то будут ли тебя считать одним из самых великих спортсменов в истории? Поэтому я держу это на примете. Но в первую очередь я сосредоточен на футболе. Через 10 лет или около того можно будет подумать о NFL.