Харри Кейн хочет уйти в американский футбол
Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн сообщил, что в будущем хочет выступать в Национальной футбольной лиге (NFL) на позиции кикера.
Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн сообщил, что в будущем хочет выступать в Национальной футбольной лиге (NFL) на позиции кикера.
На ней от игрока требуется только пробить по мячу со специальной подставки на земле, либо из рук другого игрока.
— Желание играть в NFL вполне реально. Через 10−12 лет я определенно хочу это попробовать, — цитирует Кейна ESPN. — Если ты играешь в