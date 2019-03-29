«Манчестер Юнайтед» приготовился бить трансферные рекорды

По информации источника издания, приоритетной для англичан является покупка Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии» и Рафаэля Варана из мадридского «Реала». В руководстве «Манчестер Юнайтед» понимают, что каждый из этих футболистов может стоить более 100 миллионов евро, поэтому клуб готов побить собственный трансферный рекорд (переход Поля Погба из «Ювентуса» за 105 миллионов евро).