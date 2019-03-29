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14:15 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» приготовился бить трансферные рекорды

Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с главными целями на летнее трансферное окно 2019 года. Об этом сообщает The Independent.

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Источник: AP 2019

По информации источника издания, приоритетной для англичан является покупка Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии» и Рафаэля Варана из мадридского «Реала». В руководстве «Манчестер Юнайтед» понимают, что каждый из этих футболистов может стоить более 100 миллионов евро, поэтому клуб готов побить собственный трансферный рекорд (переход Поля Погба из «Ювентуса» за 105 миллионов евро).

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Отмечается, что в случае провала переговоров по Санчо и Варану клуб рассмотрит варианты с трансферами защитников Милана Шкриньяра («Интер»), Самюэля Юмтити («Барселона»), Аарона Уан-Биссаку («Кристал Пэлас») и полузащитника Каллума Хадсона-Одои («Челси»).

28 марта было объявлено, что норвежец Уле-Гуннар Сульшер, работавший в качестве временного тренера «Манчестер Юнайтед», получил постоянную должность. Он заключил контракт на три года.

После 30 матчей Английской премьер-лиги МЮ с 58 очками расположился на пятой строчке турнирной таблицы.

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