Шопинг на €500 млн: кого купит «Реал»

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Время перестройки

Не успел Зинедин Зидан вернуться на пост главного тренера мадридского «Реала», как на «королевский клуб» обрушилась настоящая лавина трансферных слухов. Во-первых, выигравшей в предыдущие сезоны три Лиги чемпионов подряд команде нужно серьезное обновление, а во-вторых, очень многие СМИ рассказали об условиях, на которых французский специалист вернулся в клуб.

По слухам, которым не верить нет никаких оснований, Зизу получил от Флорентино Переса полный контроль над командой и направлением селекции, а также обещание от президента подписать несколько мировых звезд летом.

Авторитетный французский L’Equipe пошел дальше и рассказал 28 марта, что Перес выделит Зидану в межсезонье €500 млн на трансферы, назвав главными трансферными целями клуба форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, вингера «Челси» Эдена Азара и универсального полузащитника «МЮ» Поля Погба.

Ни один из этих трансферов, по разным причинам, не выглядит нереалистичным. Да даже совершение разом всех трех покупок не кажется невероятным, пусть осуществить все это будет и не так уж просто.

Все это означает, что «сливочных» действительно ждет очень большая перестройка в межсезонье и наблюдать за «Реалом» летом будет особенно интересно, ведь Перес не «разбивал копилку» уже четыре года.

Кто на выход

Перед тем как покупать игроков, необходимо понимать, с кем нужно расстаться, а уходы из «королевского клуба» тоже обязательно будут.

Вездесущая пресса уверена, что одним из условий Зидана при возвращении в «Мадрид» был контроль не только над приобретениями, но и продажами. Это важный нюанс, который раньше Перес никому не отдавал.

Собственно, после третьей победы в Лиге чемпионов одной из причин ухода Зизу был отказ Переса сохранить в команде Криштиану Роналду, ушедшего в итоге в туринский «Ювентус», и продать Гарета Бэйла.

100-миллионный валийский вингер вообще всегда был для Мистера Фло фигурой неприкосновенной. Считается, что Перес не готов признавать трансферные ошибки на столь в своих главных покупках, одной из которых, вне сомнения, был Гарет.

Ни один тренер не имел возможности отказаться от валийского вингера, хотя далеко не всем импонировали его игра и отношение к делу. Более того, Карло Анечлотти, тоже выигравший для «Реала» Лигу чемпионов, рассказывал потом, что замена Бэйла стоила ему увольнения.

Не сказать, чтобы британец провел плохую карьеру в мадридском клубе. Он забивал много важных мячей, включая супергол «Барселоне» в финале Кубка Испании и два мяча в финалах Лиги чемпионов («Ливерпулю» летом он забил «ножницами»).

Однако травматичность Бэйла никак не позволяла ему стать главной звездой команды (даже если забыть о Криштиану), кроме того, вингер из Уэльса, особенно в последние годы, явил свой тактический эгоизм и нежелание как следует отрабатывать в обороне.

По слухам, Зидан сразу же поставил одним из условий продажу Бэйла, и Флорентино Перес с ним на этот раз согласился. Пока футболист выходит в стартовом составе и даже забивает, но вопрос с его трансфером кажется делом решенным, пока Гарет еще остается довольно привлекательным с финансовой точки зрения активом.

Что касается других игроков, то неизвестно, кем Зидан недоволен настолько, что хочет расстаться. Зато ходят слухи о том, что Рафаэль Варан считает свой период в Мадриде завершенным, и тогда летом центральный защитник покинет клуб.

Также вполне возможно, что будет продан Тони Кроос. Немецкий полузащитник все так же хорош с мячом, особенно под прессингом, но прежнего огня в глазах у него не видно, а покупки в центральную зону сделаны наверняка будут.

Можно поставить под вопрос и пребывание в команде Дани Себальоса. Бывший полузащитник «Бетиса» играл важную роль при Юлене Лопетеги, выручал команду и при Сантьяго Солари, а вот в прошлом сезоне под руководством Зидана почти не играл.

С учетом наличия в команде Каземиро, Луки Модрича, Крооса, Иско, а также перспективных Маркоса Льоренте и Федерико Вальверде, которым Зизу вроде бы очень доволен, кажется, что Себальосу не найдется устраивающей самого хавбека сборной Испании роли.

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Главные цели

Если рассуждать о главных целях Зидана, то их набирается даже больше трех, просто имена Мбаппе, Азара и Погба — это «галактикос», как в старые-добрые времена.

Килиан является самым ценным активом французского «Пари Сен-Жермен» наряду с Неймаром. И хотя бразилец еще далеко не стар и находится в самом соку, французский нападающий и вовсе юн по футбольным меркам.

При этом Мбаппе уже сейчас суперзвезда, выигравшая чемпионат мира, где он был одним из лидеров и ключевых игроков сборной Франции. В «ПСЖ» не хотят расставаться с супернападающим, но есть два важных фактора.

Во-первых, у французского клуба сейчас могут возникнуть серьезные проблемы с Финансовым фэйр-плей после данных, опубликованных порталом Fotball Leakes. Если расследование, открытое УЕФА, покажет, что клуб искусственно увеличивал суммы полученные от спонсоров, чемпионам Франции придется продать кого-то из своих звезд.

Во-вторых, и это в современном футбольном мире главное, решить вопрос может желание самого игрока. Говорят, Мбаппе уже встречался с Зиданом и теперь готов попросить «ПСЖ» летом отпустить его в Мадрид.

Приобретение такого игрока в таком возрасте станет действительно «королевской» тратой, но условные €280 млн Перес сможет себе позволить.

Азар и Погба обойдутся куда дешевле, правда, приобрести работа по их трансферам будет разной степени сложности. Бельгийский лидер «Челси» изъявляет желание уйти сам, причем Эден хочет выступать именно за «Реал», в любви которому неоднократно признавался.

Ожидается, что «Челси» не станет чинить препятствий, и летом цена вопроса будет порядка €120 млн. Правда, не совсем понятно, как Азар будет делить на левом краю время с ярким бразильским талантом Винисиусом Жуниором, ну да это уже проблема главного тренера.

Таким образом, у клуба останется 100 млн на Поля Погба, хотя переход бокс-ту-бокса из «Манчестер Юнайтед» обойдется, пожалуй, подороже.

«МЮ» вообще не собирается расставаться с чемпионом мира, который так здорово заиграл после смены Жозе Моуринью на Оле-Гуннара Сульшера, но здесь все решат, опять же, желание игрока и работа его агента Мино Райолы.

Кого купят еще

При этом не стоит ограничивать операционные расходы исключительно суммой в €500 млн, ведь деньги, полученные с продаж имеющихся в составе сейчас игроков тоже можно будет пустить на новые приобретения.

А продавать Перес действительно умеет выгодно, что он не раз доказывал в последние годы. Те же Бэйл с Вараном и Кроосом принесут очень солидные суммы в клубную казну, сделав возможными трансферы других топ-игроков.

Пожалуй, прямо сейчас речь идет о еще четырех интересных футболистах. Зидан крайне заинтересован в еще одном французском чемпионе мира, выступающем за «Челси» центральном полузащитнике Нголо Канте.

Здесь оформить сделку будет крайне трудно из-за важности игрока для лондонцев и намечающегося из-за санкций УЕФА трансферного бана для «Челси» на ближайшие два трансферных окна.

То есть Роман Абрамович не будет иметь возможности заменить Канте каким-либо другим игроком, и если в случае Азара это не станет непреодолимой преградой, то расставаться с Нголо очень опасно.

Если «Реалу» не удастся купить Канте, то вместо него вполне может прийти переведенный в резервный состав «ПСЖ» Адриен Рабьо.

Здесь важным фактором является тот факт, что у хавбека летом заканчивается контракт с парижанами. Правда, до недавнего времени его связывали с переездом в стан главного конкурента мадридцев «Барселоны», но в последние дни ситуация, похоже, поменялась, и теперь футболист может продолжить карьеру под руководством своего соотечественника в столице Испании.

Если «Реал» покинет Рафаэль Варан, то «королевский клуб» на сто процентов будет покупать звезду на эту позицию. В мире защитники такого уровня на перечет, но достойный кандидат уже называется.

Речь о сенегальце Калиду Кулибали из итальянского «Наполи», который действительно в последние годы оставляет очень сильное впечатление. Нынешний тренер неаполитанцев Анчелотти уже заявил, что Кулибали не покинет команду летом, но вряд ли он сможет остановить футболиста на пути в Мадрид.

Еще одним интересным вариантом для «Реала» является форвард франкфуртского «Айнтрахта», пока что официально принадлежащей португальской «Бенфие» Лука Йович.

За этим бомбардиром, которого «Айнтрахт» точно выкупит летом за €7 млн, уже выстроилась очередь из топ-клубов.

Луку очень хотят видеть у себя мюнхенская «Бавария» и просматривавшая футболиста уже более 20-ти раз с трибуны «Барселона», однако, по информации СМИ, наибольшие шансы приобрести форварда именно у «Реала».

Обойдется Йович, по нынешним меркам, относительно дешево — всего в примерно €60 млн.

Что ж, похоже, «Реал» не зря не разбрасывался деньгами на рынке в последние годы и значительно увеличил за это время свой клубный бюджет за счет рекордных прибылей. Лето-2019 обещает быть в Мадриде особенно жарким.