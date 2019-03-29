«Ордабасы» подписал опытного казахстанского полузащитника
34-летний казахстанский полузащитник Валерий Коробкин перешел в шымкентский «Ордабасы», сообщает KazFootball.kz.
34-летний казахстанский полузащитник Валерий Коробкин перешел в шымкентский «Ордабасы», сообщает KazFootball.kz.
За шымкентский клуб футболист будет выступать под номером 3. Всего в
Воспитанник волгоградского футбола, ранее он выступал в составе столичной «Астаны» (39 матчей, 3 гола), «Актобе» (56 матчей, 3 гола), «Атырау» (25 матчей, 2 гола) и «Кайсара» (49 матчей, 1 гол).