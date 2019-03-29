Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Байер
Футбол. Зарубежный
22:30
Кьево
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Атлетик
Футбол. Премьер-лига
18:30
Крылья Советов0
Арсенал Т1
Футбол. Первый дивизион
30.03
СКА-Хабаровск
Авангард К
Все события
Фоторепортажи
15Самая горячая болельщица «Салавата»
12Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях
20:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» подписал опытного казахстанского полузащитника

34-летний казахстанский полузащитник Валерий Коробкин перешел в шымкентский «Ордабасы», сообщает KazFootball.kz.

Наверх

За шымкентский клуб футболист будет выступать под номером 3. Всего в премьер-лиге Коробкин сыграл 169 матчей, забил 9 голов.

Воспитанник волгоградского футбола, ранее он выступал в составе столичной «Астаны» (39 матчей, 3 гола), «Актобе» (56 матчей, 3 гола), «Атырау» (25 матчей, 2 гола) и «Кайсара» (49 матчей, 1 гол).

Ордабасы
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Черное и белое". Голландский клуб снял фильм об участии Меркеля в отборе на Евро со сборной Казахстана
Шопинг на €500 млн: кого купит «Реал»
Боксерский промоутер пожаловался Путину
Загитова о победе на ЧМ: Хотелось кричать во всю глотку
Форвард «Зенита» назвал ошибкой свой переезд в Россию
Участник четырех чемпионатов мира завершил карьеру в сборной
Гол Джорджевича принес «Арсеналу» победу над «Крыльями Советов»
«Авангард» играет с «Салаватом Юлаевым» в КГ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь