Баллингем станет исполнительным директором Футбольной ассоциации Англии

Как отмечается в сообщении, Баллингем сменит на этом посту Мартина Гленна, который в декабре объявил, что сложит полномочия по окончании сезона.

Баллингем пришел в FA в августе 2016 года на должность коммерческого и маркетингового директора, в декабре 2018-го стал директором по коммерческому развитию и развитию футбола. В последние четыре года он также работал тренером детских команд. Ассоциация пока не объявила, когда он приступит к исполнению новых обязанностей.