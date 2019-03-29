Баллингем станет исполнительным директором Футбольной ассоциации Англии
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Марк Баллингем займет должность исполнительного директора Футбольной ассоциации Англии (FA), сообщается на официальном сайте FA.
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Марк Баллингем займет должность исполнительного директора Футбольной ассоциации Англии (FA), сообщается на официальном сайте FA.
Как отмечается в сообщении, Баллингем сменит на этом посту Мартина Гленна, который в декабре объявил, что сложит полномочия по окончании сезона.
Баллингем пришел в FA в августе 2016 года на должность коммерческого и маркетингового директора, в декабре 2018-го стал директором по коммерческому развитию и развитию футбола. В последние четыре года он также работал тренером детских команд. Ассоциация пока не объявила, когда он приступит к исполнению новых обязанностей.
При Баллингеме ежегодная выручка FA выросла на 25%, были заключены крупные спонсорские контракты, Англия получила право на проведение женского чемпионата Европы 2021 года.