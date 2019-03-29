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20:41 (мск), источник: Vesti.kz

Конысбаев может продолжить карьеру в «Окжетпесе»

29-летний полузащитник, воспитанник таразского футбола Улан Конысбаев находится в расположении кокшетауского «Окжетпеса», сообщает KazFootball.kz.

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В чемпионатах Казахстана Конысбаев дебютировал в 2009 году в составе «Тараза». В этом клубе он провел 58 матчей, забил 7 голов. Также выступал за «Шахтер» (40 матчей /5 голов/), «Астану» (78 матчей /11 голов), «Кайрат» 6 матчей, «Атырау» (13 матчей /1 гол/).

Полузащитник уже провел тренировку в составе кокшетауского клуба в Нур-Султане.

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