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00:42 (мск), источник: Прессбол

«Витебск» и «Минск» разошлись без забитых мячей в матче-открытии чемпионата Беларуси

«Минск» сыграл вничью с «Витебском» в стартовом поединке 29-го чемпионата Беларуси по футболу — 0:0.

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МИНСК — ВИТЕБСК — 0:0

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Минск. 29 марта. Стадион ФК «Минск». 950 зрителей.

Судьи — П. Коронец (Жодино), В. Гетиков, А. Гетиков (оба — Гомель).

МИНСК: Веремко (к) — Зубейко (Прищепа, 86), Климович, Видич, Остроух — Алексиевич, Васильев — Бахар (Яроцкий, 76), Иванов (Николич, 72), Шевченко — Ковель.
Запасные: Головенко, Арт. Васильев, Тихомиров, Горбач.

ВИТЕБСК: Гущенко — Скитов (к), Хабутия, Клопоцкий, Золотов — Козлов, Вандерсон — Матвеенко, Старгородский, Печенин (Рыжков, 67) — Фещук (Федосов, 76).
Запасные: Журов, Мосесов, Чалов, Карамушка.

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