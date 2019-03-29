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21:43 (мск), источник: Р-Спорт

Моуринью сменит Ковача на посту главного тренера «Баварии»

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Португальский специалист Жозе Моуринью может летом стать новым главным тренером мюнхенской «Баварии», сообщает Footmercato.

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По информации источника, руководство «Баварии» рассматривает кандидатуру Моуринью в качестве замены нынешнему главному тренеру команды Нико Ковачу. Как отмечается, боссы мюнхенского клуба на протяжении последних лет неоднократно интересовались возможностью пригласить португальца, но он был занят в других командах.

Моуринью остается без работы с декабря 2018 года, когда был отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Португалец известен по успешной работе с «Порту» (2002−2004), лондонским «Челси» (2004−2007 и 2013−2015), миланским «Интером» (2008−2010) и мадридским «Реалом» (2010−2013).

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