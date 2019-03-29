Моуринью сменит Ковача на посту главного тренера «Баварии»

По информации источника, руководство «Баварии» рассматривает кандидатуру Моуринью в качестве замены нынешнему главному тренеру команды Нико Ковачу. Как отмечается, боссы мюнхенского клуба на протяжении последних лет неоднократно интересовались возможностью пригласить португальца, но он был занят в других командах.