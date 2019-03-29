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29 марта, источник: Sport24

«Жаль, что Роналду уже не в «Реале». Месси — о сборной, «Барсе» и лучшем игроке мира

Лео ответил хейтерам.

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В пятницу нападающий «Барселоны» Лионель Месси дал эксклюзивное интервью аргентинскому радио Club 94,7FM. Пятикратный обладатель Золотого мяча откровенно рассказал о своей национальной команде, целях на ближайшее будущее и главном сопернике — Криштиану Роналду.

Sport24 выбрал главное из часового интервью.

О «Ювентусе»

«Я очень уважаю “Ювентус”. Это сильная команда с очень хорошими футболистами. А с приходом Криштиану Роналду они стали еще сильнее. После победы над “Атлетико” в Лиге чемпионов они получили большое преимущество. Но надеюсь, что мы тоже покажем себя в Европе».

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О лучшем игроке мира

«Сейчас в мире есть много очень хороших футболистов — Неймар, Мбаппе, Суарес, Азар. Каждый из них способен стать лучшим в мире. Но я все-таки выделю Криштиану Роналду и поставлю его на один уровень со мной».

О Роналду

«Играть против Криштиану всегда интересно, пусть и сложно. Мне всегда было приятно выигрывать титулы, когда он был в Мадриде. Было бы здорово, если бы он до сих пор играл в «Реале».

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Об отличиях «Барселоны» от сборной Аргентины

«В “Барселоне” мы играем каждые три дня, тренируемся каждый день. В сборной все иначе, там не так просто собраться и сыграть хорошо. Но мы потихоньку движемся вперед».

О сборной Аргентины

«Хочу выиграть что-нибудь со сборной. Собираюсь играть за сборную на всех важных турнирах. Хотя многие говорили мне не возвращаться — семья, друзья… Мой сын спрашивал меня: папа, почему тебя уничтожают в Аргентине?».

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О хейтерах

«Это уже стало нормой — лгать про меня, задевать меня, говорить про меня разные вещи, вне зависимости от того, приезжаю я в сборную или нет. Но это все делает меня еще злее».

О «клубе друзей»

«Кто состоит в “клубе друзей” (группа игроков сборной Аргентины, которая, по версии журналистов, определяет состав на матчи и назначает тренеров. — Sport24)? Агуэро, Ди Мария, Игуаин. Они все великие игроки. И все плохие вещи, которые говорят об этой ситуации — ложь. Я не выбираю тренеров для сборной. Если бы мы выиграли чемпионат мира в Бразилии, все было бы иначе. Но случилось обидное поражение (в финале от Германии — Sport24), после которого началась критика».

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