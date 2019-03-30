Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.03
Жирона1
Атлетик2
Футбол. Зарубежный
29.03
Ренн0
Лион1
Футбол. Зарубежный
29.03
Хоффенхайм4
Байер1
Футбол. Зарубежный
29.03
Кьево0
Кальяри3
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Авангард К
Футбол. Премьер-лига
29.03
Крылья Советов0
Арсенал Т1
Футбол. Премьер-лига
11:30
Енисей
Рубин
Футбол. Первый дивизион
12:00
Зенит-2
Ротор
Футбол. Первый дивизион
12:00
Тюмень
Томь
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Чертаново
Все события
Фоторепортажи
15Самая горячая болельщица «Салавата»
9Сборная России разгромила команду Казахстана
00:46 (мск), источник: Прессбол

«Неман» в результативном матче одолел «Гомель», команды забили пять мячей на двоих и заработали 9 предупреждений

«Неман» одержал победу над «Гомелем» в выездном матче 1-го тура национального чемпионата — 3:2.

Наверх

ГОМЕЛЬ — НЕМАН — 2:3

Читайте также
«Витебск» и «Минск» разошлись без забитых мячей в матче-открытии чемпионата Беларуси

Гомель. 29 марта. Стадион «Центральный». 20.45.
Судьи — Д. Щербаков, М. Арабей, А. Гусев (все — Минск).

ГОМЕЛЬ: Дударь — Тетрашвили, Луцевич, Гультяев, Терещенко — Смирнов, Капор (к) — Болов (Жесткин, 82), Квашук, Шрамченко — Нивалдо.
Запасные: Ковалев, Игнатенко, Юденков, Юнаев, Милевский, Рожков.

НЕМАН: Шишлов — Лешко, Кантария, Борисов, Концевой (к) — Легчилин (Забелин, 56; Атеменг, 85), Евдокимов — Яблонский, Бабичев, Рассадкин (Алыкулов, 62) — Н'Дженг.
Запасные: Малиевский, Жуковский, Позняк, Якимов.

ГОЛЫ: 0:1 — Н'Дженг (9). 0:2 — Кантария (23). 0:3 — Легчилин (41). 1:3 — Кантария (45, автогол). 2:3 — Квашук (59).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Тетрашвили (8), Борисов (42), Нивалдо (54), Кантария (54), Шрамченко (58), Атеменг (87), Яблонский (92+), Атеменг (95+), Квашук (95+).

УДАЛЕНИЕ: Атеменг (95+).

Неман
НовостиМатчиСоставСтатистика
Гомель
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Пароль: гандбол. Отзыв: тысяча. Созвездие SEHA раскрасит брестский юбилей
Беларусбанк — чемпионат Беларуси. 1-й тур. "Неман" с трудом удержал победу над "Гомелем", "Минск" и "Витебск" голов не забили
Шопинг на €500 млн: кого купит «Реал»
Четырьмя матчами продолжится 21-й тур чемпионата России
Сенсационные финалисты Востока выдали мощное шоу в первом матче
Форвард «Зенита» назвал ошибкой свой переезд в Россию
Месси: Жаль, что Роналду уже не в «Реале»
Решение Божовича лишило «Крылья» очков в матче с «Арсеналом»
Без шансов на титул: Усик заставил Лебедева уйти из бокса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь