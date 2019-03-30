«Неман» в результативном матче одолел «Гомель», команды забили пять мячей на двоих и заработали 9 предупреждений
«Неман» одержал победу над «Гомелем» в выездном матче 1-го тура национального чемпионата — 3:2.
«Неман» одержал победу над «Гомелем» в выездном матче 1-го тура национального чемпионата — 3:2.
ГОМЕЛЬ — НЕМАН — 2:3
Гомель. 29 марта. Стадион «Центральный». 20.45.
Судьи — Д. Щербаков, М. Арабей, А. Гусев (все — Минск).
ГОМЕЛЬ: Дударь — Тетрашвили, Луцевич, Гультяев, Терещенко — Смирнов, Капор (к) — Болов (Жесткин, 82), Квашук, Шрамченко — Нивалдо.
Запасные: Ковалев, Игнатенко, Юденков, Юнаев, Милевский, Рожков.
НЕМАН: Шишлов — Лешко, Кантария, Борисов, Концевой (к) — Легчилин (Забелин, 56; Атеменг, 85), Евдокимов — Яблонский, Бабичев, Рассадкин (Алыкулов, 62) — Н'Дженг.
Запасные: Малиевский, Жуковский, Позняк, Якимов.
ГОЛЫ: 0:1 — Н'Дженг (9). 0:2 — Кантария (23). 0:3 — Легчилин (41). 1:3 — Кантария (45, автогол). 2:3 — Квашук (59).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Тетрашвили (8), Борисов (42), Нивалдо (54), Кантария (54), Шрамченко (58), Атеменг (87), Яблонский (92+), Атеменг (95+), Квашук (95+).
УДАЛЕНИЕ: Атеменг (95+).