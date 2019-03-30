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00:58 (мск), источник: Р-Спорт

«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Хоффенхайм» на своем поле разгромил леверкузенский «Байер» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Встреча, прошедшая в пятницу в Зинсхайме, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Исхак Бельфодил (10-я и 61-я минуты), также отличился Андрей Крамарич (79), а еще один мяч в свои ворота забил защитник «Байера» Свен Бендер (51). У гостей гол на счету Кевина Фолланда (17).

«Хоффенхайм» набрал 41 очко и поднялся на восьмое место в таблице бундеслиги, «Байер» с 42 очками занимает седьмую строчку.

Хоффенхайм
4:1
Первый тайм: 1:1
Байер
Футбол, Германия, Тур 2729.03.2019, 22:30 (МСК UTC+3)WIRSOL Rhein-Neckar-Arena
Главные тренеры
Юлиан НагельсманнПетер Бос
Голы
Исак Бельфодиль(Андрей Крамарич)10′
Кевин Фолланд(Юлиан Брандт)17′
Свен Бендер51′
Исак Бельфодиль(Флориан Гриллич)61′
Андрей Крамарич(Исак Бельфодиль)79′
Составы команд
1Оливер Бауманн
1Лукас Храдецки
2Джошуа Бренет
4Джонатан Та
3Павел Кадержабек
5Свен Бендер
21Беньямин Хюбнер
38′
16Тин Едвай
22Кевин Фогт
10Юлиан Брандт
10Керем Демирбай
15Юлиан Баумгартлингер
11Флориан Гриллич
30′
29Кай Хаверц
85′
27Андрей Крамарич
31Кевин Фолланд
13Леонардо Биттенкурт
74′
8Ларс Бендер
36′
26Давид Отто
23Митчелл Вайзер
19Исак Бельфодиль
87′
38Карим Беллараби
26′
4Эрмин Бичакчич
20Чарльз Арангис
34Жоэлинтон
51′
9Леон Бэйли
37′80′
18Надим Амири
13Лукас Аларио
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)17
4Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые7
9Фолы6
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяХарм Осмерс(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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