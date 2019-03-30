«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче чемпионата Германии

Встреча, прошедшая в пятницу в Зинсхайме, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Исхак Бельфодил (10-я и 61-я минуты), также отличился Андрей Крамарич (79), а еще один мяч в свои ворота забил защитник «Байера» Свен Бендер (51). У гостей гол на счету Кевина Фолланда (17).