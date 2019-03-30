«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Хоффенхайм» на своем поле разгромил леверкузенский «Байер» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. «Хоффенхайм» на своем поле разгромил леверкузенский «Байер» в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в пятницу в Зинсхайме, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Исхак Бельфодил (10-я и 61-я минуты), также отличился Андрей Крамарич (79), а еще один мяч в свои ворота забил защитник «Байера» Свен Бендер (51). У гостей гол на счету Кевина Фолланда (17).
«Хоффенхайм» набрал 41 очко и поднялся на восьмое место в таблице бундеслиги, «Байер» с 42 очками занимает седьмую строчку.
|Юлиан Нагельсманн
|Петер Бос
|Исак Бельфодиль(Андрей Крамарич)
|10′
|Кевин Фолланд(Юлиан Брандт)
|17′
|Свен Бендер
|51′
|Исак Бельфодиль(Флориан Гриллич)
|61′
|Андрей Крамарич(Исак Бельфодиль)
|79′
|1
|Оливер Бауманн
|1
|Лукас Храдецки
|2
|Джошуа Бренет
|4
|Джонатан Та
|3
|Павел Кадержабек
|5
|Свен Бендер
|21
|Беньямин Хюбнер
38′
|16
|Тин Едвай
|22
|Кевин Фогт
|10
|Юлиан Брандт
|10
|Керем Демирбай
|15
|Юлиан Баумгартлингер
|11
|Флориан Гриллич
30′
|29
|Кай Хаверц
85′
|27
|Андрей Крамарич
|31
|Кевин Фолланд
|13
|Леонардо Биттенкурт
74′
|8
|Ларс Бендер
36′
|26
|Давид Отто
|23
|Митчелл Вайзер
|19
|Исак Бельфодиль
87′
|38
|Карим Беллараби
26′
|4
|Эрмин Бичакчич
|20
|Чарльз Арангис
|34
|Жоэлинтон
51′
|9
|Леон Бэйли
37′80′
|18
|Надим Амири
|13
|Лукас Аларио
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|9
|Фолы
|6
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Харм Осмерс(Германия)